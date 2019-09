– Vi er uenig i dommen og vurderer å anke, sier forsvarer Cecilie Nakstad til Nettavisen.

Dommen er kvinnens andre voldsdom på under tre måneder. I juni ble kvinnen i 20-årene i en annen sak dømt til tre måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Ifølge tiltalen og taxisjåførens forklaring i retten, slo kvinnen ham gjentatte ganger med mobilen i tinningen på vei hjem fra fest. Kvinnen skal også ha bitt og spyttet på taxisjåføren.

I retten sa kvinnen ifølge Nettavisen at hun ikke husket noen ting etter at hun tok taxi fra et utested i Oslo natt til 12. mars.