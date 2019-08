Skipet nådde 90 grader nord klokken 09.32 onsdag morgen, skriver Aftenposten.

KV Svalbard er på oppdrag fra Nansen-senteret i Bergen, og oppdraget består blant annet av å plassere måleinstrumenter på havbunnen som skal observere temperaturer og klimaet i havet i Arktis, ifølge TV 2.

– Det gikk langt raskere enn vi hadde trodd på forhånd. Vi trodde vi skulle møte tykkere is underveis og var klar over at vi kanskje ikke ville nå fram, sier sjef Ottar Haugen for Kystvakten til kanalen.

– For oss i Kystvakten er dette en milepæl og en bekreftelse på vi har et fartøy som kan operere opp til polpunktet og over hele Arktis, sier han.

KV Svalbard ble sjøsatt i 2001. Fartøyet er 103 meter langt, 19 meter bredt og veier 6.375 tonn.

Nansen satte i 1893 kursen nordover i polarskuta Fram, men kom aldri lenger nord enn 86 grader nord. Amundsen forsøkte å nå Nordpolen med Maud-ekspedisjonen i 1918, men nådde heller aldri målet om å la skipet drive over Nordpolen. I 1926 fløy han imidlertid over polpunktet i luftskipet Norge.