Kuttet bostøtte – behovet for sosialhjelp skjøt i været

Innenriks

– Regjeringen er i ferd med å skape en underklasse med måten bostøtten er innrettet på. Vi gjør alt vi kan for å sikre folk kommunal bolig og få dem i utdanning og jobb, men det hjelper ikke hvis de er usikre på om de kan betale husleia, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), som er arbeidsbyråd i Oslo.

Kommunen tar regninga

Hun forteller at byrådet må betale ut stadig mer i sosialhjelp for hvert år, samtidig som mer av sosialhjelpen går til å bistå folk med husleia etter at bostøtten ble gjort om 1. januar i fjor.

Etter endringen ble det utbetalt rundt 47 millioner kroner mindre i bostøtte til Osloborgerne, tilsvarende en nedgang på 6,5 prosent fra 2016. Samtidig brukte byrådet 9,7 prosent mer av utbetalt sosialhjelp på å dekke husleie og strøm.

– Vi har kompensert bydelene for bortfallet av bostøtte slik at de ikke har trengt å kutte i andre tjenester, men det er grenser for hvor lenge vi kan gjøre det, sier Tellevik Dahl.

17.000 kroner i leie

På Tøyen i Oslo møter Dagsavisen Sahra Hassan. Hun bor i en av bydelens største kommunale blokker og kjenner selv på kroppen hvordan det er å måtte klare seg uten bostøtte. Hassan har sju barn og bor sammen med fire av dem. Hun betaler 17.000 kroner i måneden for en leilighet med fire rom, forteller hun.

– Det er tungt å betale så mye i leie hver måned. I tillegg øker husleia hele tiden, sier Hassan.

Etter skatt sitter hun igjen med 20.000 kroner i måneden i inntekt som skal gå til husleie og alt annet hun og barna trenger.

– Jeg får litt økonomisk hjelp av en venn, men det er tøft, sier Hassan.

Flere av beboerne i blokka har mistet bostøtten etter de nye reglene fra i fjor, forteller Sahras nabo Yetis Subas.

– Husleia her er altfor høy. Vi får beskjed om at den er på nivå med leia i resten av området, men standarden på boligene er jo ikke den samme, sier Subas.

Nav advarte

Dagsavisen har vært i kontakt med ti av landets største kommuner, og flere av dem melder om samme problem – bostøtten synker, parallellt med at sosialhjelpsbudsjettet øker (se kart).

Bakgrunnen for kommunenes budsjettknipe er den nye beregningen av bostøtte som ble innført 1. januar i fjor. Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner «for mye» i trygd fra Nav. Dermed faller hele bostøtten bort. Det samme gjelder for unge uføre. Allerede i fjor vår advarte Nav mot konsekvensene.

– Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sa seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen til Dagsavisen i mars i fjor.

Flere faller utenfor

En av kommunene som har opplevd størst reduksjon i bostøtte, er Trondheim. Samtidig har utgiftene til husleie for sosialhjelpsmottakere økt betydelig, fra 2 prosent året før bostøtten ble endret til 12 prosent etterpå.

– Vi har hatt en økning i sosialhjelp i 2017, og det vet vi at mange andre kommuner også har hatt. Det er en klar dreining der boutgiftene drar økningen i sosialhjelpen, sier Øyvind Karlsen, som er rådgiver for rådmannen i Trondheim kommune.

Karlsen bekrefter at økningen i husleieutgiftene har en sammenheng med kutt i bostøtten, og peker på flere årsaker:

Flere familier trenger sosialhjelp, og de trenger også større hus.

Stigende leiepriser.

De som mottar introduksjonsstøtte har falt ut av bostøtteordningen.

Utbetalingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) samsvarer ikke med bostøtten, slik at AAP-mottakere enkelte måneder har for mye i inntekt for å få bostøtte, og andre måneder har så lav inntekt at de i stedet må få sosialhjelp.

Etterlyser prisjustering

Også Tromsø, Fredrikstad og Kristiansand opplever at bostøttekuttene har lagt press på deres budsjetter.

De totale sosialhjelpsutgiftene har økt også i Bergen, Drammen, Stavanger og Sandnes, men disse kommunene kan ikke svare på om det henger sammen med kutt i bostøtte.

Arbeidsbyråd Tellevik Dahl i Oslo peker også på at bostøtten ikke er blitt regulert etter boligprisveksten i flere år. I fjor steg boligprisene i Oslo med 12 prosent. Hun mener også at det må innføres et barnetillegg i bostøtten for å kompensere for at barnefamilier kommer dårlig ut av fjorårets endring i bostøtten.

– Det at bostøtten ikke er blitt prisjustert, er elendig håndtverk av regjeringen som særlig rammer store kommuner, sier Tellevik Dahl.