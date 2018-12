Lørdag kunne Dagsavisen fortelle at direktoratet anbefaler at elfenbenslav og tinnvokssopp blir prioriterte arter, i likhet med 13 arter som allerede er det.

Blant annet fjellrev er i dag sikret ved at alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten er forbudt.

– Veldig overrasket

– Vi er veldig overrasket over at Miljødirektoratet kunne anbefale to prioriterte arter når de tidligere har indikert at det ville være naturlig å velge ut 400, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF.

– Dette er også nivået Stortinget signaliserte da de behandlet regjeringens naturmangfoldmelding i fjor. Dette er det mest konkrete virkemiddelet vi har for å sikre at truede arter får den oppfølgingen de trenger for å overleve.

Solhjell synes det er flott at både elfenbenslav og tinnvokssopp nå kan bli prioriterte arter, men samtidig påpeker han at andre arter trenger et slikt vern i like stor grad.

– Ble utradert

– Det er rart at for eksempel hubro ikke får mer oppmerksomhet og et forslag om sterkere vern. Hubroen er oppført som sterkt truet på den norske rødlista. Senest i forrige uke så vi at et hubrorevir på Karmøy ble utradert som følge av veibygging. Dette kunne vært forhindret dersom hubroen hadde hatt sterkere vern. Det finnes mange tilsvarende arter både blant fugler, pattedyr og planter som trenger den hjelpen status som prioritert art kan gi, påpeker Solhjell.

– Hvorfor er det å prioritere arter et godt virkemiddel?

– Det å prioritere arter er viktig av flere grunner. Prioriterte arter sikres sterkere vern ved at de får sin egen forskrift, øremerkede midler og en egen status etter naturmangfoldloven som gjør at det skal tas ekstra hensyn til dem ved utbyggingsplaner. Per i dag har vi ingen andre virkemidler som er så konkrete når det gjelder å redde truet natur i Norge.

– Grunnlaget for vekst

Miljødirektoratet skriver at truede arter kan sikres videre liv i Norge for kostnader ned til 100.000 kroner, i rapporten som var utgangspunktet for Dagsavisens artikkel lørdag.

– Vi har store forventinger om at regjeringen nå vil trappe opp arbeidet med å ta vare på våre truede arter, sier Solhjell.

– Den har signalisert at Norge vil ta internasjonalt lederskap for å få på plass en Parisavtale for naturen på naturtoppmøtet i Beijing i 2020. For å ha troverdighet i det arbeidet, må vi strekke oss mye lengre for å redde vår egen natur enn det vi har gjort så langt. En vesentlig svakhet ved Miljødirektoratets rapport, er at den ikke synliggjør alle godene disse artene gir oss. Naturen er selve grunnlaget for økonomisk vekst og velstand, og vi er fullstendig avhengig av den for å få mat, luft, rent vann, energi, medisiner og materialer. Globalt sørger naturen for verdier tilsvarende 125.000 milliarder dollar hvert år. Tapet av natur koster oss mer enn 10 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt hvert år, et tall som antageligvis kommer til å øke så lenge det katastrofale tapet av naturmangfold fortsetter.