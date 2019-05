– Det er sånn at vi følger med på det som blir sagt og skrevet. Det vi ønsker er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering og næringsvirksomhet, sier han til NRK.

Turneen under tittelen «The princess and the Shaman» har vekket en del debatt. I Stavanger ble mandagens arrangement som egentlig skulle være i St. Petri-kirken, flyttet til en konferansesal. Det var biskopen i Stavanger som tok beslutningen etter at debatten hadde rast over at kirken åpnet for sjamanistisk aktivitet.

Torsdag 16. mai uttalte Slottet at de kommer til å være i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av hennes næringsvirksomhet.

Les også: Märtha Louise til pressen: – Dere har et valg

Märtha og Verrett åpnet turneen med en workshop i København 19. mai, mandag var de i Stavanger og tirsdag sto Tromsø for tur. Onsdag er paret i Oslo og til slutt går besøket til Fredrikstad på torsdag.

Mandagens foredrag i Stavanger varte i over to timer, og ble blant annet avsluttet med en sjamanistisk øvelse. Durek Verrett ba folk om å rense kroppene sine for forskjellige vonde tanker og minner.