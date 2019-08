kronprins Haakon besøkte moské: – Å være til stede gjør veldig sterkt inntrykk

Kronprinsen ble tatt imot av representanter for Islamsk Råd Norge (IRN), Al-Noor-moskeen og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Det er snart to uker siden angrepet mot moskeen lørdag 10. august. Kronprinsen ble vist rundt i moskeen, der det er kulehull i veggene og blodflekker på teppet i bønnerommet fortsatt er synlig.

– Det som skjedde var utrolig dramatisk, så bare det å være til stede gjør veldig sterkt inntrykk, sa kronprinsen til NTB.

Dialog om fremtiden

Moskeens bønnerom er foreløpig ikke klart for å tas i bruk igjen, og inntil videre blir andre rom benyttet til bønn. Det var i et av disse rommene at det om lag 40 minutter lange møtet fant sted.

– Vi snakket om opplevelsen av det som har skjedd. De la vekt på tapet til familien som mistet en datter. De snakket også om hvordan vi sammen kan bygge et bra Norge i fremtiden, et samfunn hvor alle kan føle seg trygge, sa kronprinsen etterpå.

IRN trakk fram viktigheten av støtten fra kongehuset etter moskéangrepet.

– Vi setter stor pris på kronprinsens støtte og tilstedeværelse. Og vi setter ikke minst pris på dialogen vi har hatt med Slottet, som har vært helt fantastisk, sa styreleder Abdirahman Diriye i IRN.

– Terrorister, uansett hvilken hudfarge de har eller religion de tilhører, har ingen plass i samfunnet vårt, sa styrelederen.

– Besøket betyr uendelig mye

– Det at kronprinsen kommer hit til moskeen betyr uendelig mye. Representantene fra menigheten fikk uttrykt sine følelser, og det er klart at det er mye frykt, sier ordfører Krog til NTB.

Ordføreren bor selv på Eiksmarka i Bærum og har blitt sterkt preget av det som har skjedd.

– Det har jo vært helt uvirkelig, og at dette skulle skje hos oss var det ingen som kunne trodd. Samtidig har det vært mange gode mobiliseringer og motkrefter. Vi må slutte å si «de» og «oss». Alle vi som bor i Bærum er bæringer, uavhengig av religion og livssyn, sier Krog.

Siktet for terror og drap

21 år gamle Philip Manshaus tok seg inn i moskeen bevæpnet med flere våpen ved 16-tiden lørdag 10. august. Han avfyrte flere skudd, men ble raskt overmannet av 65 år gamle Mohamed Rafiq og 75 år gamle Mohamed Iqbal. Ingen ble alvorlig skadd i angrepet.

Senere på kvelden tok politiet seg til Manhaus-familiens bolig på Eiksmarka, hvor de fant Manshaus' 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen, død.

21-åringen er siktet for terror, samt for drapet på stesøsteren. (NTB)

