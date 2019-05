Kritiske AAP-innlegg slettet på Kjell Ingolf Ropstads Facebook-side

– Jeg er litt forbauset. Samtidig må jeg nesten si tusen hjertelig takk for at vi får enda mer oppmerksomhet. Han kan ikke tie oss i hjel. Vi har Twitter, han blir ikke kvitt oss.

Elisabeth Thoresen, leder for Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer», har vært svært aktiv i lang tid på ulike politikeres Facebook-sider, blant annet på siden til arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H).

– Jeg har aldri blitt blokkert av noen andre. Det er kun hos Ropstad. Vi sier at endringene ikke er riktige og at KrF ikke følger sitt partiprogram. KrF legger ikke ut en eneste sak om AAP og partiet svarer ikke på spørsmålene vi har – vi får bare et standardsvar. Det er derfor vi går inn på Facebook og spør dem der.

Thoresen skrev kommentaren under dette Facebook-innlegget som ble lagt ut på siden til Ropstad på fredag:

Her er det Thoresen skrev:

Thoresen har spurt om hvorfor innlegget ble slettet.

– Jeg la inn en kommentar og spurte hvorfor det ble slettet. Jeg spurte om jeg var ufin og hva som var grunnen. Jeg fikk ikke noe svar, så ble det innlegget også slettet og så ble jeg blokkert, sier hun og legger til:

– Jeg er konfronterende, men jeg var ikke stygg på noe vis.

SVs Karin Andersen har også reagert på at kommentarer ble slettet hos Ropstad. På Facebook skriver hun:

«Først går KrF mot kuttene i AAP, så snur de når de får taburetter og innpass hos Siv og Erna, og så nekter de å høre hva slags konsekvenser kuttene får og blokkere de som er rammet. Nå skuffer du virkelig Kjell Ingolf Ropstad», skriver SVs Karin Andersen på sin Facebook-side.

Stemte ned AAP-forslag

På torsdag stemte KrF og regjeringen ned forslagene fra SV og Ap om å reversere innstrammingen i AAP-regelverket. I debatten gikk opposisjonspartiene hardt ut mot KrF fordi partiet var imot innstrammingen da den ble vedtatt i 2017.

Geir Sigbjørn Toskedal, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for KrF på Stortinget, har gjort det klart at standpunktet i 2017 fortsatt er partiets primærpolitikk.

Han har vist til at partiet nå venter på evalueringen av innstrammingene som Nav skal gjøre.

Ble ikke slettet av Ropstad

Statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) gjør det klart at Ropstad ikke har hatt noe å gjøre med slettingen av innlegg.

– Det er ingen andre enn meg som modererer Facebook-siden. Det slettes noen innlegg, men det er ingen systematikk i det.

Farner-Calvert sier han sletter ting som er truende.

– Det er også noen innlegg som slettes fordi de er trakasserende eller grove og så er det noen innlegg som slettes fordi de ikke handler om saken, og det var det som var tilfellet her.

Innlegget til Ropstad handlet om at den kristne kulturarv er viktig i møte med andre kulturer.

– Det ble ikke gjort noen substansiell vurdering av AAP-kommentarene som kom under innlegget til Ropstad. De ble slettet fordi det kanskje er andre som ønsket å diskutere noe annet enn AAP, sier han og legger til:

– Etter at jeg slettet noen innlegg, kom det nye til. De valgte jeg å la stå – så substansielt er det ikke noe som er borte.

Han tilbakeviser at KrF ikke har svart på spørsmål om AAP-saken fra de berørte.

– Toskedal har sikkert svart på flere hundre henvendelser og brukt enormt mye tid på å møte enkeltmennesker som er berørt.

