– Kritikkverdig av Sandberg

– Det er minst like risikofylt som å ta den med til Iran, det er det første. Det andre: Den turen var et offisielt besøk, så man burde forvente at det var tatt nødvendige forholdsregler. Det er kritikkverdig at statsråder opptrer på denne måten.

Det sier Kjell Grandhagen, som var sjef for Etterretningstjenesten mellom 2010 og 2016.

Grandhagen har tidligere sagt at han mener fiskeriminister Per Sandberg har utvist dårlig dømmekraft og bør vurdere å gå av som statsråd.

– Det er helt åpenbart at en statsråd på en offisiell delegasjonsreise til Kina ikke skal ta med seg jobbtelefonen. I det øyeblikket man slår på telefonen, registrerer den seg mot en basestasjon, og da blir den tilgjengelig for sikkerhetstjenesten i landet. På den måten vet de hvor man befinner seg og kan for eksempel følge etter, sier han.

Truer andres sikkerhet

Grandhagen sier at han neppe tror at høygradert informasjon er kommet på avveie etter Sandbergs turer til Kina og Iran.

– Men ugradert informasjon, som kontaktinformasjon og kommunikasjon, kan også brukes av fremmede makter. Satt i en sammenheng kan de gi verdifull informasjon.

– Det er ikke Sandbergs personlige sikkerhet som er truet, men mennesker på hans kontaktliste. Sikkerhetstjenestene kan ha fått tilgang til hans telefonnumre, kommunikasjon. Det kan gi verdifull tilgang til oversikt over miljø etterretningstjenesten kan ønske å kartlegge, for eksempel. Og det kan gi dem en pekepinn på hvem de kanskje kan rekruttere, sier han.

– Naivt

Sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim sier at det er naivt å legge noe annet til grunn enn at mobiltelefonen til statsråden er blitt hacket.

– Jeg husker jeg ble sjokkert da PST og E-tjenesten faktisk gikk ut og navnga Iran, Kina og Russland som trusler. Da er bekymringen for disse landene massiv, sier han.

Én ting vi kan legge til grunn, sier Thorsheim, er at uansett om PST har funnet spor etter kinesisk eller iransk hacking, så vil de aldri bekrefte det offentlig.

– På hvilken måte kan mobiltelefoner bli hacket?

– Det er mange måter. Får man fysisk tilgang til telefonen, kan den tappes for informasjon der og da. Eller det kan installeres programmer som gir tilgang til telefonen. Slike programmer kan fjernstyres, og de kan være stilt inn til å slette seg selv etter en stund. Det er meget vanskelig – og for menigmann umulig – å oppdage.