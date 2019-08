KrFs landsstyre sier ja til bompengeskisse

Statsministeren la fram skissen på en pressekonferanse fredag kveld.

KrF samlet like etter sitt landsstyre til møte. Like før klokken 23 var møtet over, og det var klart at KrF godkjente skissen.

– Landsstyret til KrF sier ja til avtalen. Dette er en god avtale som sikrer 4 milliarder til utbygging av kollektiv i byene, som bybanen i Bergen eller T-bane i Oslo, sier KrF-leder Ropstad i en kommentar til NTB.

Han viser også til at skissen sikrer 600 millioner kroner i året til lavere billettpriser og kollektiv i distriktene, samtidig som den gjør noe med den høye bompengebelastningen for familier i enkelte strøk.

Også i Bergen var gleden stor over skissen.

– Så langt jeg kan se, inneholder forslaget fra statsministeren akkurat det vi fra KrF her har bedt om: Mer penger til bybane for å sikre utbygging også til Åsane, sier KrFs førstekandidat i Bergen, Håkon Pettersen, til NTB.

– Nullvekstmålet står fast. Samtidig kan bompengene reduseres noe. Det er bra, og jeg er utrolig glad for at det nå vil komme mer friske penger til bybanen, sier han.

(NTB)