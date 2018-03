KrFs landsstyre har ikke tillit til Sylvi Listhaug

Innenriks

– Landsstyret har gitt et tydelig råd til KrFs stortingsgruppe i denne krevende saken. De uttrykker at de ikke har tillitt til den sittende justisministeren. De ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå enn mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa Hareide i en kort orientering til pressen.

– KrFs landsstyre har også gitt KrFs stortingsgruppe mandat og tillit til å håndtere denne saken som kommer opp i Stortinget i morgen. Jeg kommer ikke til å kommentere denne saken videre før jeg går opp på Stortingets talerstol i morgen, la han til.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, som dermed bare trenger KrFs støtte for å få flertall.

At landsstyremøte gir et tydelig råd om at de ikke har tillit til Listhaug er en klar indikasjon på hvor Kristelig Folkeparti lander i denne saken. i Stortinget i morgen. Det har hele tiden vært klart at landsstyrets råd ville veie tungt. Det betyr likevel ikke nødvendigvis at regjeringen går av.

I over fire timer har landsstyret drøftet den alvorlig saken.

Og nettopp hvor Listhaug-saken har blitt for regjeringen understrekte Hareide foran møtet kl. 12.00.

– Farlig vei å gå

Problemet med Sylvi Listhaug (Frp) som justisminister stikker dypere enn den aktuelle saken som kan utløse regjeringskrise, uttalte KrF-lederen, da han innledet landsstyremøtet mandag ettermiddag.

Hareide minnet om at Listhaugs unnskyldning i Stortinget torsdag nærmest måtte hales ut av henne – seks dager etter den omstridte statusen på Facebook. Først på fjerde forsøk fikk hun det til, selv om det på forhånd var varslet av statsministeren.

Bråket startet etter at Listhaug la ut en post på sin Facebook-side fredag 9. februar, der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å beskytte terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet, etter at et lovforslag fra regjeringen led nederlag i Stortinget.

Hareide advarte mot å bagatellisere det hele som «bare noe som er skrevet på Facebook».

– Jeg tar avstand fra en slik bagatellisering. Når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har vært rammet av terror på norsk jord, som et parti som setter hensynet til terrorister framfor nasjonens sikkerhet, er det en farlig vei å gå, sa Hareide.

Dobbeltkommunikasjon

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug er et Facebook-innlegg med et bilde av al-Shabaab-krigere og en tekst der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Posten ble slettet etter fem dager fordi hun ikke hadde rett til å bruke bildet.

Hareide tok «sterk avstand» fra det han mener er bagatellisering av saken. Dette handler om mer enn et Facebook-innlegg, understreket KrF-lederen.

– Erna Solberg har i fem år tillatt en dobbeltkommunikasjon fra Frp i regjeringen. Det har vært negativt for det politiske ordskifte. Nå må det bli slutt på polariserende retorikk, sa Hareide.

Han mener at når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har blitt rammet av terror på norsk jord, og sier at de setter hensyn til terrorister foran nasjonens sikkerhet, så er det en farlig vei å gå.

– Høyreekstremismen er på fremmarsj i Norden. Og det er nettopp i sosiale medier den florere og henter sin næring. Dette ligger bak alvoret i saken. Og det er nettopp denne justisministeren som har det øverste ansvaret for å bekjempe høyreekstremisme i Norge, påpekte Hareide.

