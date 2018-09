Krf valgte regjeringen - flertall for regionreformen

Innenriks

En av dem som har vært svært kritiske til den nye Viken-regionen, er Arbeiderpartiets Tonje Brenna, gruppeleder for Ap i Akershus.

Viken – det blir altså Viken. Hva tenker du om det, Tonje Brenna?

- Jeg synes det er underlig at KrF bidrar til å tvangssammenslå Østlandet og Troms og Finnmark, særlig etter at Ropstad i Krf selv sa han mener Viken er en dårlig ide. Her hadde Krf sjansen til å gjøre noe fornuftig, men den lot de gå fra seg, sier Brenna, som

I dag fremstår Viken som en enda mer meningsløs konstruksjon enn før.

Ser du dette som et tegn på at Krf knytter seg nærmere til regjeringen?

- Livet har lært meg at å forsøke å tolke Krf er omtrent som å spå været. Det er helt uklart for meg hva dette betyr i forhold til hvilke side de vil velge. Men det kunne altså vært mulig å gjøre

en fornuftig inndeling av både Nord-Norge og Østlandet og samtidig hatt en oppriktig debatt om valg av regjeringspartner, sier Brenna.

Reformen har møtt sterk motstand enkelte steder, særlig i Nord-Norge og på Østlandet. Leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Karin Andersen (SV) sier at tvang og avtaler inngått på bakrommet har preget regionreformen.

– Fraværet av demokrati skriker mot oss, sier hun, ifølge NRK.

Brenna er mer forsiktig i sin kritikk.

- Flertallet bestemmer, sånn er det i et demokrati. Men i en såkalt demokratireform hadde det kanskje vært klokere å lytte litt mer enn ellers til dem som har skoen på.

Sp: Arrogant regjering

Senterpartiet mener reformen er tidenes sentraliseringsprosess og betegner det som arroganse overfor folk.

– Nå skal landet sentraliseres, at KrF er med på dette er nesten utrolig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter at det er kjent at regjeringen og KrF mandag ble enige om regionreformen.

– Nå skal fylkes legges ned og tjenestene og beslutningene flyttes enda lenger unna folk. Dette er et av de største sentraliseringstiltakene vi har sett i Norge noen gang, sier Vedum.

Han mener folk ikke vil merke noe i hverdagen til de nye oppgavene KrF og regjeringen flytter til regionene. Han mener folk kun vil merke at det blir økte avstander.

– Den store taperen i dag er folket, alle de som bor rundt om i landet vårt. Regjeringen og KrF har bestemt seg for å ikke bry seg om den folkelige motstanden. De ignorerer bare folkeavstemningene. Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt. Det er en enorm arroganse regjeringen og KrF nå viser, avslutter Vedum.

