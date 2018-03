KrF-topp avfeier blåblå smiger

Innenriks

Frp-statsråd Sylvi Listhaug klarte å pådra seg stortingsflertallets mistillit og måtte gå. Det tok ikke mange timer før en kunne høre borgerlige partitoppers lokkerop for å få KrF inn i Høyre/Frp/Venstre-regjeringen:

Samtidig som Listhaug tirsdag annonserte sin avgang, kjeftet hun opp KrF for å være et «retningsløst parti» og «et parti uten ryggrad». Frp-leder Siv Jensen sto last og brast med Listhaug gjennom dagen, men snudde samme kveld smørsiden til og inviterte KrF inn i regjeringsvarmen i et intervju med VG.

Statsminister Erna Solberg sa til samme avis: – Vår dør står alltid åpen for KrF.

De parlamentariske lederne for regjeringspartiene inviterte onsdag VG inn på Trond Hellelands (H) kontor for å vise fram et lunsjbord og en tom stol der det var meningen at KrF-leder Knut Arild Hareide skulle ta plass.

Helleland, Frps Hans Andreas Limi og Venstres Terje Breivik var alle tre samstemte: De håper at KrF velger deres side og kommer inn i regjeringen når KrF er ferdig med sin strategiprosess.

– Livredde

På sitt kontor i KrF-gangen på Stortinget, lener stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold seg tilbake i stolen og tar regjeringsinvitasjonene tilsynelatende med knusende ro.

– Jeg tenker at det er uttrykk for en veldig sterk vilje, spesielt fra Erna Solberg sin side. Hun holder fast på sin drøm om dette firepartisamarbeidet. Helt uavhengig av Listhaug-saken er det noe jeg tror fortsatt er veldig viktig for henne. Og jeg tror også Siv Jensen, når hun ganske kort tid etterpå inviterte KrF til samarbeid, så gjør hun det fordi både hun og Solberg deler oppfatningen om at de behøver en sterkere regjeringsplattform enn den de har nå, sier Bekkevold, før han legger til:

– Og så tror jeg nok kanskje det også var for å skape en front mot venstresiden. De vil ha oss med på laget, og er vel livredde for at vi skal gå den andre veien.

– Er du enig med dem som har konkludert med at KrFs vei til et regjeringssamarbeid på borgerlig side er blitt kortere etter Listhaugs avgang?

– Jeg har ikke lyst til å svare ja eller nei på det. Det er rett og slett fordi dette handler om mer enn Sylvi Listhaug. Dette handler om det som var årsaken til at vi før valget pekte på en sentrum-høyre-regjering, og ikke en regjering sammen med Frp. Og i respekt for Frp så gjorde vi det vedtaket fordi det er politikken og den politiske avstanden som har gjort at vi aldri har pekt på en sånn type regjering som et alternativ for oss, sier Bekkevold.

– Men det er akkurat den diskusjonen vi skal ta nå.

Må knekke Frp-koden

Diskusjonen Bekkevold viser til, er den strategiprosessen KrF er i gang med som skal avgjøre partiets veivalg (se faktaboks). Han understreker at dette arbeidet er det viktigste for partiet nå, og at diskusjonen om samarbeid må vente til KrF har utmeislet sitt politiske prosjekt.

Bekkevold bekrefter at den politiske avstanden som førte til at et samarbeid med Frp var utelukket etter 2017-valget, fortsatt er til stede.

– Den er der fortsatt. Og det er på en måten den koden vi må knekke.

– Hva mener du?

– Når vi nå går inn i en diskusjon om hvem vi skal være på lag med, så tror jeg nok at det blir en ny vurdering av et sånt samarbeid. Ønsker man en regjering på borgerlig side, kommer vi ikke utenom Frp – sånn er det bare.

Han understreker at det viktigste i strategiarbeidet nå er å jobbe med politikken, slik at velgerne får klart for seg hva KrF går til valg på i 2021.

– Er det etter ditt syn åpent hvilken vei KrF vender seg?

– Hvis jeg ikke bare skal speile det jeg tror både flertallet av medlemmene våre og flertallet av velgerne våre vil, men bare tenke på den strategijobben vi gjør nå, så må jeg for min egen del si at det er åpent, sier Bekkevold.

– Spørsmålet er: Hvor er det vi får mest igjen for våre saker. Men så vil, tror jeg, et flertall av velgerne og medlemmene nok peke på høyresiden som en mer naturlig samarbeidspartner. Og dette vil nok gjenspeile seg i den debatten vi skal inn i.

– Er Frp inkludert på den høyresiden?

– Når vi skal diskutere hvilke lag vi skal være med på, så tror jeg nok at diskusjonen om Frp må komme, og den må avklares. Så kan det nok hende at vi konkluderer med noe som ikke alle er like fornøyde med. Det må vi bare være forberedte på. Men poenget er at nå må vi komme tidligere ut og peke på et tydelig regjeringsalternativ.

– Må KrF inn i regjering etter 2021-valget?

– Alle partier som har ambisjoner om gjennomslag for sin politikk, bør ha ambisjoner om å komme i regjering. KrF har alltid søkt regjeringsmakt. Diskusjonen kommer ikke til å stå om vi skal i regjering eller ikke, men om hvilken regjering vi vil være en del av.

bsk@dagsavisen.no