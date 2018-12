KrF sier ja til å forhandle om å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre

Det ble klart etter et møte i partiets stortingsgruppe og sentralstyre på Stortinget onsdag.

– En enstemmig stortingsgruppe og et enstemmig sentralstyre anbefaler at vi går i reelle forhandlinger over nyttår, sier partileder Knut Arild Hareide.

– Det var stor entusiasme. Mange ser at det er store muligheter her. Vi har en god forhandlingsmulighet. Det er ingen politiske områder som er lagt bort. Vi har heller ikke fått noen garantier, sier han.

Hareide ønsket som kjent en annen kurs for KrF, men stiller seg nå bak beslutningen i partiet.

De fire partiene har siden 22. november sittet i sonderinger for å berede grunnen for forhandlinger.

– Tydelige krav

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som kjempet for samarbeid med dagens regjering i partiets interne prosess, sier forhandlingsdelegasjonen, som han leder, fikk veldig tydelige krav fra stortingsgruppen og sentralstyret.

– KrF kan ikke gå i regjering for enhver pris. Vi må ha betydelig gjennomslag på viktige felt, sier Ropstad.

– Landsstyret har også løftet fram den kristne kulturarven og fellesverdiene, sier han.

Ropstad nevner også en barnereform, et løft for familiene, en likeverdsreform som sikrer et samfunn med plass for alle, og ivaretakelse av globalt ansvar både på klima og fattigdom som kjernesaker for KrF.

Statsminister Erna Solberg (H) har skapt forventninger i KrF om å få gjort innstramminger i abortloven med sitt utspill om forhandlingsvilje på dette betente området.

– Det har selvsagt vært en del av sonderingene og vil bli en del av forhandlingene, sier Ropstad.

Alt klart

Frps landsstyre sa tirsdag kveld ja til å gå i forhandlinger med KrF om å utvide regjeringen. Også Venstres forhandlingsdelegasjon har fått klarsignal til forhandlinger.

Forhandlingene startet rett over nyttår, men nøyaktig tid og sted er foreløpig ikke kjent.

Hvis forhandlingene lykkes, vil Norge for første gang siden 2013 få en flertallsregjering. Da hadde Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sammen styrt landet i åtte år.

I forrige stortingsperiode hadde Høyre og Frp en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Venstre gikk inn i regjeringen i januar i år, mens KrF besluttet å søke samarbeid med dagens regjering etter en opprivende intern strid og mot partileder Hareides råd.

(NTB)