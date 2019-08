KrF og Venstre vurderer handlingsplan mot muslimhat

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) åpner nå for å vurdere en egen handlingsplan mot muslimhat og islamofobi, skriver Vårt Land mandag.

Til avisa sier også kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hennes departement jobber med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, i tillegg til at de har begynt å jobbe med muligheter for en eventuell egen handlingsplan mot islamofobi.

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja sier til NTB at han vil kjempe for en egen handlingsplan mot muslimhat.

Les også: Forsker: – Jeg savner en tydeliggjøring av at muslimhat er et like stort problem som antisemittisme

– Må tas på alvor

Tida er overmoden for en slik plan, mener SV, som før sommeren fremmet forslag om dette i Stortinget.

– De muslimske miljøene, fagfolk og sivilsamfunn har lenge etterlyst en egen handlingsplan mot islamofobi. Nå bør alle partier komme sammen på Stortinget om å foreslå en slik plan og sende et kraftfullt signal om at hat ikke hører hjemme i Norge, sier stortingsrepresentant (SV) Freddy André Øvstegård til NTB.

Han mener frykten mange muslimer kjenner på, må tas på alvor, og at det trengs både kartlegging og forebygging av hat mot norske muslimer.

– Den målrettede handlingsplanen mot antisemittisme er holdt fram som et godt eksempel. Nå er tiden overmoden for å ta islamofobi og høyreekstreme på tilstrekkelig alvor, sier Øvstegård.

I undersøkelsen «Holdninger til jøder og muslimer i 2017», som Holocaustsenteret står bak, kommer det fram at én av ti nordmenn mener at vold mot muslimer kan forsvares.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Ikke bare prat»

En handlingsplan har blant annet vært etterlyst av Islamsk Råd Norge (IRN), som i etterkant av Christchurch-terroren har vært i kontakt med politiske myndigheter i Norge for å iverksette handlinger og «ikke bare prat» når det kommer til islamofobi.

– Vi stoler på at politiet ivaretar sikkerheten til norske borgere, og at regjeringen setter i gang tiltak mot hatytringene mot muslimer som har preget det norske samfunnet de siste årene, sier IRNs styreleder Abdirahman Diriye i en pressemelding.

Han mener den eksisterende handlingsplanen mot rasisme og diskriminering ikke er god nok når det kommer til å beskytte en minoritet som muslimer.