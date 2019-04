– Gratis kjernetid i barnehagen, men bare hvis du er fattig nok. Gratis kjernetid i SFO, men bare hvis du er fattig nok, sa Jonas Gahr Støre om regjeringens politikk i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag.

Det får både Venstre og KrF til å se rødt.

– Støre liker ikke at regjeringen prioriterer gratis kjernetid i barnehage til familier med dårlig råd. Men da Ap selv satt i regjering fikk ingen familier gratis kjernetid, sier Grunde Almeland, stortingspolitiker og familiepolitisk talsperson i Venstre.

I 2015 innførte regjeringen en nasjonal ordning med gratis kjernetid for fire- og femåringer i familier med lav inntekt. Ordningen gir barna rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. I 2016 ble ordningen utvidet til å gjelde treåringer, og fra høsten blir ordningen ytterligere utvidet for toåringer.

– Ap vil at staten skal dekke gratis kjernetid i barnehage for foreldre med høy inntekt, mens regjeringen heller bruker pengene på de 47.000 barna som trenger det mest. Ap velger universelle ordninger fordi de ikke evner å prioritere, akkurat som da de satt i regjering, sier Almeland til Dagsavisen.

Les også: Støre hamret løs på høyresiden under landsmøtetalen

– Har ingen plan for de 47 000 barna

I et intervju med Aftenposten mandag pekte Støre ut tiltak han mener er problematiske, som gratis kjernetid i barnehager til familier med lav inntekt og forslag om å innføre det samme i skolefritidsordningen. Ifølge Støre er dette en tilnærming som går ut på at «bare du er fattig nok, skal du få rimeligere SFO, rimeligere barnehage og kanskje rimeligere mat i skolen». Støre har tidligere karakterisert tiltakene som «fattigdomsfeller».

Almeland viser på sin side til en SSB-rapport publisert i slutten av oktober i fjor, som kommer fram til at minoritetsspråklige barn som har hatt gratis kjernetid i barnehagen gjør det bedre på nasjonale prøver på 5. trinn. Dette gjelder særlig gutter, ifølge rapporten.

– Det viser at barnehage er viktig for minoritetsspråklige barn, og at satsingen på integrering og tidlig innsats i barnehagen virker. Ap har ingen plan for de 47.000 barna som i dag har rett på gratis barnehageplass, sier han.

Les også: Støre om AAP-kutt: – Sånn vil vi ikke ha det i Norge

Skryter av barnetrygdøkning

KrF-representant Jorunn Gleditsch Lossius, som også sitter i familiekomiteen på Stortinget, er stolt av regjeringens fattigdomspolitikk.

– For første gang på 23 år økes barnetrygden, og den skal økes ytterligere. Det vil jo vil komme familiene med lavest inntekt til gode. Støre bommer når han kritiserer regjeringens satsing på familier, sier Lossius.

– SV ville jo gjerne øke barnetrygden, men det er tydelig at det ville de aldri fått gjennomført med Arbeiderpartiet som regjeringspartner, legger hun til.

KrF-representanten mener Ap heller burde glede seg over KrF og Venstres gjennomslag i regjeringen i kampen mot barnefattigdom.

– Alle barn fra 6-18 år får et fritidskort som kan dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter, lavinntektsfamilier får redusert foreldrebetaling og engangsstønaden økes for studenter og andre som får barn uten å være i jobb. For å nevne noe, sier Lossius.

Les også: KrF nekter å stille i NRK-debatt om arbeidsavklaringspenger