Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

Ap er helt enige og støtter forslaget, mens Sp og SV synes intensjonen er god. Det betyr at flertallet på Stortinget er på glid.

– Barn skal verken ha tilgang til pornografisk nettinnhold i i barnehagen eller på skolen. I tillegg bør det drives et enda mer aktivt arbeid for å gi foresatte informasjon om hvordan man sikrer familiens egne enheter, sier stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Svært små barn

KrF synes det er uholdbart at et barns første møte med grov vold, terror eller pornografi, kan forekomme på materiell som er utdelt eller gjort tilgjengelig i barnehagen eller skolen.

– Det er bra å ha et bevisst forhold til dette. Digitaliseringen har nådd alle plattformer. Også skolen. Utfordringen er at hele verden er et tastetrykk unna. Et slikt nettfilter begrenser ikke friheten, men det skjermer barn fra et innhold de ikke bør se, mener Sps Emilie Enger Mehl.

– Nettbrett uten filter som deler ut i småskolen, eller gjøres tilgjengelig for barna i barnehagen, kan føre til at svært små barn får tilgang til skadelig innhold. Derfor mener vi det bør innføres et filter som skjuler dette innholdet, skriver de fire KrF-politikerne bak forslaget.

– Dette forslaget må realiseres på en god måte, og da må vi vurdere om KrFs krav er det mest hensiktsmessige og hvilke tekniske muligheter som er tilgjengelige, påpeker SVs Mona Lill Fagerås.

Foreldre ber om hjelp

ANB har vært i kontakt med KrF flere ganger både mandag og tirsdag, men ingen av de aktuelle stortingsrepresentantene ønsket å kommentere sitt eget forslag.

Foresatte som i dag har valgt å ta i bruk et filter på det hjemlige nettverket, opplever at barna deres kan få tilgang til nettbrett som ikke skjuler bilder og videoer med alvorlig skadelig innhold. Det bekymrer KrF. Partiet har fått gjentatte henvendelser om å hjelpe foreldre.

– Et filter vil aldri kunne erstatte undervisning og samtaler knyttet til kropp og egne og andres grenser, men det kan være et viktig supplement for å beskytte de små barna, mener KrF.

Bedre personvern

Justiskomiteen på Stortinget besluttet i juni i fjor å nedsette et utvalg for å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett. Fem stortingsrepresentanter fra KrF sto bak forslaget. Det tverrfaglige utvalget skal bestå av forskere, teknologer og ungdommer.

KrF vil at dette utvalget også bør vurdere om det skal etableres en nasjonal tjeneste for «filtrering og analyse av internettilgang på nettbrett, pc og lignende enheter i barnehagen og grunnskolen».

Hensikten er å sikre bedre personvern for brukerne ved å «strukturere sletting av logger og sikre anonymisering av barnas nettbruk». I dag er det opp til hver enkelt kommune å vurdere dette.

Ser tidligere på porno

På spørsmål fra KrF om tidspunktet for når utvalget skal settes ned og levere sin rapport, har tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) uttalt at arbeidet krever forankring i flere departementer.

– Pornografi er tilgjengelig på ulike medieplattformer, og Kulturdepartementet har derfor en sentral rolle i arbeidet. Tiltak som skal beskytte barn mot potensielt skadelig innhold på internett, krever en helhetlig tilnærming, skriver Amundsen i sitt svar til KrF.

Medietilsynets rapport fra i fjor viser at barn ser tidligere på porno enn før. To tredeler av gutter mellom 13 og 16 år har sett porno- eller sexsider, mens 11 prosent av jentene har gjort det samme. (ANB)