Av Kristian Skårdalsmo, NTB

Tirsdag avgir finanskomiteen innstilling om 2019-budsjettet etter at Kristelig Folkeparti (KrF) sist uke ble enig med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet (Frp) og Venstre.

Men selv om de fire partiene fikk til en budsjettavtale, kan skatte- og avgiftspolitikken bli en hard nøtt å knekke i regjeringssonderingene som de samme partiene nå er i gang med.

For i budsjettpolitikken skiller Frp og KrF seg markant fra hverandre, viser en gjennomgang av skatte- og avgiftsøkningene i KrFs alternative budsjett for 2019. Det er der partiets politiske prioriteringer og finansieringsløsning kommer klarest fram.

– Stor avstand

KrF ønsker nemlig å hanke inn rundt tre milliarder kroner i økte miljøavgifter for å vri forbruk og produksjon i grønn retning.

Blant annet ser partiet for seg å skaffe over to milliarder i økt engangsavgift. Over en halv milliard skaffes til veie ved å øke drivstoffavgiften på diesel og bensin.

– Dette var problematisk for oss, og vi er glad for at vi fikk stoppet det som var verst for Frp, sier partiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad, med henvisning til budsjettforhandlingene.

– Hva sier denne listen om de to partienes ulike prioriteringer?

– Den viser jo at avstanden i syn på spesielt avgifter er stor. Men heldigvis gikk det likevel an å bli enige om et felles utgangspunkt uten avgiftsøkninger, sier Njåstad til NTB.

Taxfree-trøbbel

Sist uke sørget KrF og de rødgrønne partiene for flertall i Stortinget for å endre taxfreeordningen, slik at man ikke lenger kan veksle inn tobakkskvoten i vin. Det fikk en rekke Frp-ere til å se rødt.

Men KrF har langt mer vidtrekkende forslag i sitt alternative budsjett. Partiet ser for seg å skaffe over én milliard kroner i inntekter til statskassen ved å øke alkoholavgiften med 5 prosent og tobakksavgiften med 10 prosent. Alt handler om å reversere endringer i taxfree-ordningen fra 2014.

– Økte taxfreekvoter er dårlig alkoholpolitikk, dårlig fordelingspolitikk og dårlig klimapolitikk, skriver KrF.

Partiet vil også halvere tobakkskvoten i taxfreeordningen.

Les også: – Samarbeid er ikke å stikke kniver i hverandre, sier skuffet Siv Jensen om KrFs taxfree-finte

Fly og trinnskatt

KrF fikk i budsjettavtalen gjennomslag for å øke trinnskatten med totalt 200 millioner for de med høyest inntekt, men i partiets alternative budsjett foreslås det å øke skatten med over 4 milliarder kroner.

Også den utskjelte flypassasjeravgiften vil KrF øke til 300 kroner på reiser ut av Europa. Det vil gi 125 millioner kroner i økte inntekter.

Og i årets budsjettavtale fikk KrF gjennomslag for å fjerne momsfritaket på småhandel fra utlandet fra 2020, et tiltak som kan gi 750 millioner i økte inntekter.

Totalt øker KrF skatter og avgifter med 10 milliarder kroner i sitt budsjett.

Finstemt kompromiss

Striden om bilavgifter skapte full krise mellom Venstre og Frp høsten 2016. En budsjettavtale ble ikke klar før i absolutt siste liten, med et kompromiss om økte avgifter i bytte mot kompenserende tiltak for bilistene.

I dagens regjeringsplattform, hvor Venstre er om bord, er bilavgiftene landet i et finstemt kompromiss.

Prinsippet er at en omlegging av avgiftene i grønn retning – økte avgifter for miljøskadelig atferd og avgiftskutt for miljøvennlig atferd – totalt sett «ikke skal øke avgiftsinntektene i budsjettet».

Veibruksavgiften på diesel kan bare økes hvis det er nødvendig for å nå målet om at alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Frp har tidligere fått fjernet avgiften på hestekrefter og kjempet gjennom avgiftskutt for tunge biler, den såkalte vektkomponenten, en avgift KrF vil øke.

Eventuelle regjeringsforhandlinger starter først over nyttår. (NTB)