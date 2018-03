KrF har ikke tillit til Listhaug

Innenriks

Etter et drøyt fire timer langt møte med stortingsgruppa og partiets landsstyremandag, kom KrF-leder Knut Arild Hareide ut med en klar beskjed til statsminister Erna Solberg (H):

– Kristelig Folkepartis landsstyre har gitt tydelige råd til KrFs stortingsgruppe i denne krevende saken. KrFs landsstyre uttrykker at de ikke har tillit til sittende justisminister. Vi ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen.

Skjebnedag for Solberg

KrF-lederen gjorde det videre klart at landsstyret, som var kalt inn for å gi stortingsgruppa råd, har gitt KrFs stortingsrepresentanter «mandat og tillit til å håndtere saken som vil komme i Stortinget i morgen».

Det betyr at dagens møte i Stortinget blir av det skjebnetunge slaget for Erna Solbergs regjeringsprosjekt.

Et flertall i Stortinget har ikke lenger tillit til Listhaug som justisminister. Dagsavisen henvendte seg i går til statsministeren kontor for en kommentar, uten respons. Tidligere på dagen, før konklusjonen kom fra KrFs landsstyremøte, avviste Solberg å kommentere mistillitsspørsmålet overfor NTB, med beskjed om at det ville hun først si noe om i Stortinget i dag.

– Jeg har ikke noen kommentar til det. I forrige uke ga regjeringen en uforbeholden unnskyldning. Jeg gjorde det, Jan Tore (Sanner) gjorde det fra Stortingets talerstol, Sylvi (Listhaug) ga også en uforbeholden unnskyldning i Stortinget, men som vedtok kritikken, sa Solberg.

Heller ikke finansminister og Frp-leder Siv Jensen ønsket å kommentere KrF-landsstyrets konklusjon. I forbindelse med et hastemøte i Frp tidligere på dagen uttalte hun blant annet at «regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Jeg tenker at vi av hensyn til landet må komme videre».

Berømmet KrF

Ap-leder Jonas Gahr Støre rettet tilsvarende press mot statsministeren etter KrFs konklusjon i mistillitsspørsmålet. Han sa at det nå var opp til Solberg å trekke sine konklusjoner av mistillitsforslaget som nå har flertall.

– Situasjonen nå er at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisministeren. Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg. Vi kommer til å stå ved det vi har sagt og stemmer for mistillitsforslaget tirsdag, sa Ap-lederen.

Rødt, som står bak mistillitsforslaget, berømmet KrF.

– Jeg synes det er solid av KrF å tørre å stå imot det presset statsministeren har forsøkt å legge på dem. Det har åpenbart en vanskelig avgjørelse, sa Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.

– Nå har vi fått bekreftet at Stortingets flertall ikke har tillit til Listhaug som minister. Dette er en kraftfull markering av at det går en grense, og vi mener det samsvarer med synet på Listhaug i opinionen, sa hun.

Press på KrF

Gjennom helgen bygget det seg opp et enormt press mot KrF. Det kulminerte søndag da VG viderebrakte kildeopplysninger fra regjeringsapparatet om at statsminister Erna Solberg (H) kom til å stille kabinettsspørsmål – altså true med å gå av – dersom KrF sikret flertall for mistillitsforslaget mot Frps omstridte justisminister.

Det er likevel ikke gitt at flertall bak et mistillitsforslag ender i regjeringskrise. Flere stortingskilder Dagsavisen snakket med i går, så det som sannsynlig at KrF kunne komme til å støtte mistillitsforslaget mot Listhaug for å markere tillitstapet, men bøye av når statsministeren stiller kabinettsspørsmål.

Hareide plasserte ansvaret I forkant av gårsdagens skjebnemøte i KrF, var Hareide tydelig på hvor han plasserte ansvaret, og hvem som kunne har ansvaret for å unngå en regjeringskrise.

I en kort innledningstale til landsstyret før pressen ble vist døra, adresserte han Solberg.

– Dersom statsministeren ikke ordner opp, og i tillegg velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særs vanskelig for seg selv og regjeringen. Der er da statsministeren som sitter med ansvaret.

KrF-lederen fortalte også at han i helgen hadde gitt statsministeren klar beskjed om at det er hun som må ta grep for å unngå en situasjon der det stilles mistillit. Hareide tok «sterk avstand» fra det han mener er bagatellisering av saken. Dette handler om mer enn et Facebook-innlegg, understreket KrF-lederen, før han gikk direkte i rette med statsministeren:

– Erna Solberg har i fem år tillatt en dobbeltkommunikasjon fra Frp i regjeringen. Det har vært negativt for det politiske ordskifte. Nå må det bli slutt på polariserende retorikk.