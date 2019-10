Denne uken ble det kjent at regjeringen foreslår kutt i minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, fra 198.000 til 130.000 kroner. Regjeringen foreslår videre å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere. Det er ikke første gangen regjeringen går løs på AAP-ordningen. I januar i fjor ble det innført et nytt og strengere AAP-regelverk. Makstida for å motta folketrygdytelsen ble kuttet fra fire til tre år. Vilkårene for å motta AAP ut over ordinær periode ble også kraftig skjerpet.

Kuttforslaget i minstesatsen for unge AAP-mottakere faller ikke i god jord blant alle i KrF. Blant dem som reagerer er Brynjar Høidebraaten, som er fylkesleder i Viken KrF:

– Jeg synes det blir helt merkelig at KrF i regjeringen skal gå med på slike kutt. Da må det nesten komme noen tydelige KrF-seire i andre retninger. Hvis ikke blir det ganske vanskelig å forsvare overfor velgerne at vi sitter i regjering og støtter denne politikken, sier Høidebraaten til Dagsavisen.

Første test

Dagsavisen har tatt en ringerunde til fylkeslederne i KrF om deres forventninger til det første statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen der partiet er med.

– Dette budsjettet blir en slags første test på hva KrF tjener på å sitte i regjering, sier fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet KrF.

Mange av fylkeslederne er fornøyd med gjennomslaget partiet allerede har fått når det gjelder barnetrygden, som økes med 3.600 kroner i året og det mye omtalt fritidskortet som KrF fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen. Fritidskortet skal gi alle barn og unge mellom 6 og 18 år i Norge pengestøtte til fritidsaktiviteter, opp mot 1.000 kroner i halvåret.

– Jeg tenker kanskje at godbitene som er i budsjettet, ble lekket allerede i valgkampen, og nå frykter jeg litt hva som ligger igjen, sier Maurud.

I tillegg til det allerede nevnte AAP-kuttet, viser Maurud til at regjeringen foreslår å kutte i skjermingstillegget til uføre pensjonister.

– Dette er usosiale kutt som er fryktelig vanskelig for KrF. Dette er noe vi ville stemt imot hvis vi ikke hadde sittet i regjering, sier fylkeslederen.

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, beskriver også AAP-endringene som vanskelige.

– Jeg håper vi kan få gjort noe med det, men det er ikke så lett. Dette er kompliserte saker, sier Turøy.

Les også:Bollestad om AAP-endringene: – Noe må vi ofre

Ta modige valg

Fylkesleder i Vestfold og Telemark KrF, Bror-Lennart Mentzoni, mener det er viktig at budsjettet har en tydelig retning når det gjelder klima.

– Jeg er spent på hvordan regjeringen løser den åpenbare konflikten som ligger der om klima, sier Mentzoni, og viser til de harde frontene mellom bilistpartiet Frp på den ene siden og sentrumspartiene KrF og Venstre på den andre.

– Venstre og KrF har et helt annet utgangspunkt når det gjelder hvordan vi skal forvalte kloden. Jeg er spent på hvordan de skal få det til å gå i hop i et budsjett. Jeg mener at det er på tide at regjeringen tar noen modige valg, sier fylkeslederen.

Trist om HRS-potten øker

Espen Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo KrF, er mest bekymret for hva skjer med bevilgningene til frivillige organisasjoner, spesielt de som jobber med integrering.

– Om de ikke får økte bevilgninger vil det i realiteten bety et kutt i integreringstiltak, fordi behovet er økende, sier Hasle.

– Hvordan vil du se det opp mot en eventuell økning i bevilgningene til organisasjonen Human Rights Service (HRS)?

– Det er trist om HRS-potten øker med KrF i regjering. Slik jeg kjenner HRS, er det ingen grunn til at de skal få statlige midler, sier Hasle.

Statsbudsjettet legges fram i sin helhet mandag klokka 10.00.