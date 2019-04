Når Kristelig Folkeparti møtes til sitt første ordinære landsmøte etter høstens intense strid, ligger det store forventninger til hvordan påtroppende partileder Kjell Ingolf Ropstad skal gjenreise partiet.

Å stoppe selvbestemt fosterreduksjon var et viktig KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, som Ropstad mener har skapt begeistring blant velgerne. Det vises ikke igjen på snittet av målingene, hvor KrF nå ligger på skarve 3,4 prosent.

Ved neste korsvei mener flere fylkesledere i KrF at det er viktigere å prioritere andre kampsaker enn flere innstramminger av abortloven.

Sortering

Blant dem fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy.

Saken fortsetter under bildet.

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

– Jeg mener at framover er det viktigere å legge inn støtet mot sorteringssamfunnet. Da handler det om å sørge for at bioteknologiloven er godt balansert både når det gjelder etikk og teknologi. Det mener jeg er viktigere enn å innskrenke abortloven noe mer nå, sier Turøy til Dagsavisen.

Hun synes det er vanskelig å svare på om partiet la for mye politisk kapital i å endre abortloven under regjeringsforhandlingene. Det synes derimot ikke leder i Trøndelag KrF, Jon Normann Tviberg.

– For meg var det ikke et viktig punkt å ha med i regjeringsplattformen, og det tror jeg gjelder for en god del andre også. Det ble ganske tidlig i prosessen klart at det ikke var stemning for å gjøre mye med abortloven, sier Tviberg.

Han påpeker også at Arbeiderpartiets landsmøte diskuterte å utvide perioden for selvbestemt abort, og at det viser at det å begynne å rokke ved abortloven skaper bevegelse også den andre veien.

– Så jeg tror at de fleste i KrF skjønner at dette var det beste vi kunne få, og at det nå er lurt å jobbe med andre politiske saker, sier Tviberg.

– Urealistisk

Leder av Innlandet KrF, Oluf Maurud, mener det er på tide å legge vekk kampen om å innskrenke selve abortloven.

– Jeg mener det er urealistisk å få gjennomslag for noe mer enn det vi har fått på fosterreduksjon. Det sa jeg også foran veivalget i høst, da det kom lovnader om gjennomslag på 2C, sier Maurud.

Han mener det er bedre å legge endringer i abortloven på hylla, og heller jobbe for å få ned antall aborter gjennom forebygging.

– Vi så også hvor mye styr og demonstrasjoner det ble etter gjennomslaget på fosterreduksjon. Jeg tror ikke vi er tjent med det i lengden, sier fylkeslederen som tilhørte den såkalte røde siden i KrF under veivalget i høst.

Det gjorde også fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF, Beate Bondevik Lie. Hun mener i likhet med Maurud at det å innskrenke loven ytterligere, ikke bør være en stor kampsak framover.

Saken fortsetter under bildet.

Fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF, Beate Bondevik Lie. Foto: Privat

– Jeg er realistisk og mener det viktigste nå er å bruke tid på abortforebyggende tiltak, framfor å endre loven. Det ene får vi gjort noe med. Det andre får vi ikke gjort noe med, sier Lie.

– Tragisk lov

Men ikke alle i KrF er like enige i det. Blant dem leder i Viken KrF, Brynjar Høidebraaten.

Leder av Viken KrF, Brynjar Høidebraaten. Foto: Privat

– For meg handler det nå om å rette sterkere oppmerksomhet mot barns rettigheter. Jeg mener ordet fosterdrap er et like riktig ord som abort. Slik jeg ser det er abortloven den mest tragiske loven som er vedtatt i Norge. Hvert år tas det liv av tusenvis av fostre. Dette må vi kunne diskutere, sier Høidebraaten, som tilhørte blå side under veivalget.

Han mener KrF må fortsette kampen mot abortloven, og at partiet i 2021 igjen skal bruke forhandlingsmakt på nye endringer.

– Vi skal fortsatt løfte 2C. Vi skal ikke legge vekk kampen mot abortloven. Det betyr ikke at vi nødvendigvis får gjennomslag, men vi skal fortsatt stå på barnas rettigheter, sier Høidebraaten.

For ham var abortsaken en viktig årsak til at han ble engasjert i partiet.

– Man snakker ofte om kvinners rettigheter, men det er sjelden man hører noen andre enn KrF snakke om fosterets rettigheter. Man ser på abort som et likestillingstema. Jeg savner at man også kan snakke om fosterets rett til å vokse opp, sier Høidebraaten.