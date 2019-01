KrF-ere melder seg ut i protest

I et åpent brev signert seks KrF-medlemmer fra Suldal, Stavanger, Sandnes, Forsand og Sola står det at å sitte i regjering «med ytre høyrefløy gjør noe med KrF sin sjel».

Blant avsenderne er Svein Helgesen, tidligere vararepresentant på Stortinget for KrF, og Ole Tom Guse, tidligere ordfører i Forsand, skriver Stavanger Aftenblad.

– KrF er fortsatt partiet mitt, som står for den politikken jeg er mest enig i. Men det blir vanskelig for meg å måtte svare for de politiske vedtakene KrF må gå med på i regjering, sier Ole Tom Guse til avisen.

I brevet kommer det fram at de som medlemmer «ikke lenger kan identifisere seg med og støtte et politisk prosjekt basert på kompromiss med de andre tre partiene fra dag tid, og som noe nye «blanke» seire til Frp», skriver Dagen. De understreker at det ikke er lett for dem å forlate partiet.

Tar konsekvensen

I tillegg har også Odd Anders With i Trøndelag KrF valgt å melde seg ut av partiet, skriver Adresseavisen. Han sier til avisen at han underveis i regjeringsforhandlingene har tippet at det var 80 prosent sjanse for at KrF ville ende i regjering.

– Men jeg valgte å tro på de siste 20 prosentene og ikke gi meg før målstreken. I kveld passerte vi målstreken, og som en konsekvens av det har jeg meldt meg ut nå i kveld, sier With.

Trønderen var en av de «røde» delegatene i KrF, som støtte avgåtte partileder Knut Arild Hareide ønske om å gå inn i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet i fjor høst.

Tar ikke gjenvalg

En annen som tar konsekvensen av at KrF har sagt ja til å gå i regjering med Frp, er Dag Sele, fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem i partiet. Han var en av dem som stemte mot regjeringsplattformen. Han sier til NRK at han trekker sitt kandidatur for en ny periode som sentralstyremedlem. Han skal imidlertid fortsette som medlem av partiet.