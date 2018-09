Innenriks

– Det har ikke vært noen debatt eller kontroverser om hvorvidt vi skal delta eller ei. Stavanger KrF har tradisjon for å delta og vi gjør det også i år. Dette har vært en ren orienteringssak i styret, sier Inge Takle Mæstad, nylig valgt leder for Nye Stavanger KrF, til Dagsavisen RA.

Han sikter til Stavanger på Skeivå, som fra onsdag til søndag arrangeres for 20. gang. Bak festivalen står FRI Rogaland (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), som nok en gang har fått samtlige stortingsrepresenterte partier i Stavanger til å stille opp som offisielle støttepartnere.

Leder for Nye Stavanger KrF sier til RA at partiet ønsker å ha både en stand og holde appell under festivalåpningen. De som ønsker og har anledning kommer også til å delta i selve paraden.

45 utmeldinger

Men blant KrFs mest verdikonservative velgere faller nødvendigvis ikke KrFs omgang med festivaler som dette i god jord. Partileder Knut Arild Hareide mottok skarpe reaksjoner da han deltok i Pride-paraden i Oslo i 2016. Den siste tiden har homobråket blusset opp igjen etter at stortingsrepresentant og prest Geir Jørgen Bekkevold viet to lesbiske i sommer.

Bare i KrF Rogaland har disse to episodene, samt uenighet om partiets retning videre, ført til et titalls utmeldinger den siste tiden, men også innmeldinger, skrev Sandnesposten forrige uke. Til sammen har 45 meldt seg ut av Rogaland KrF, 28 har meldt seg inn, ifølge oppdaterte tall som RA har fått fra partiet.

Støtter ikke alt

Inge Takle Mæstad i Nye Stavanger KrF frykter ikke at deltakelsen ved Stavanger på Skeivå skal bidra til ytterligere bråk.

– Vi er ikke enige i FRI Rogalands syn på for eksempel surrogati eller kunstig befruktning. Men den store overskriften for arrangementet opplever jeg handler om menneskeverd og kampen mot diskriminering, og det er en del av KrFs kjernesaker, sier han.

Heller ikke fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, synes deltakelsen til lokalpartiet er problematisk.

– Jeg tenker at dette er helt greit. Dette er Stavanger KrFs avgjørelse, og det er naturlig at de er med når også andre politiske partier inviteres. KrF er jo dessuten enige med arrangøren i at alle skal oppleve seg inkludert i samfunnet, sier Turøy til RA.

Valgforsker Bernt Aardal. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Gir Hareide ære

Valgforsker og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, synes støtten fra fylkeslederen i Rogaland «i høyeste grad er interessant».

– Inntrykket er jo at det nettopp er fra sørvestlandet at de sterkeste reaksjonene har kommet, både på Hareides deltakelse i Pride-paraden og vielsen til Bekkevold. Dette er også deler av landet hvor folk er mer religiøse og mer konservative enn andre deler av landet, sier han til RA.

Større byer kan imidlertid utgjøre et unntak, påpeker han.

– Byene skiller seg ut med større tilflytting, noe som kan gjøre partilaget i byen mindre representativt enn regionen som helhet, sier han.

At KrFs partilag i Stavanger ser på deltakelse ved Stavanger på Skeivå som ufarlig, skyldes trolig at de ser på arrangementet som en generell støtte til en gruppe og ikke en konkret støtte til stridsspørsmålene i KrF, tror statsviter Svein Erik Thuastad ved Universitetet i Stavanger.

Ifølge FRI Rogaland er formålet med festivalen «å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold».

– Det hadde vært annerledes hvis dette hadde vært et arrangement for å fremme ekteskap for likekjønnede. I stedet anerkjenner det likeverdet til alle grupper, sier han, som tror KrF ville hatt mer å tape ved ikke å gi sin støtte til arrangementet.

– I et kritisk søkelys er det større sannsynlighet for at det ville blitt lagt merke til, sier han, som gir én mann deler av æren for KrFs ufarliggjøring av sin egen festivaldeltakelse:

– Hareide har ved sin egen Pride-deltakelse gjort at terskelen for å delta er blitt lavere.

