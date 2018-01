Innenriks

I én måned har Giske-saken herjet i et parti som fortsatt var svimeslått etter valgnederlaget. Trond Giske forsvinner ut av toppvervet som nestleder i Arbeiderpartiet etter de mange varslersakene fra kvinner i og utenfor partiet om hans oppførsel.

Nå tar Ap-profiler Dagsavisen har snakket med et oppgjør med konfliktkulturen i partiet, og de peker samtidig ut hvordan det skal komme seg videre.

Sandnes-ordfører og fylkesleder i Rogaland, Stanley Wirak, mener partiet må gjøre et valg:

– Skal vi komme oss videre, drive partiet og drive med politikk, eller skal vi holde på med å diskutere hvem som har sagt hva og gjort hva? Jeg håper vi nå rister dette av oss, sier Wirak til Dagsavisen.

– Alle må gå i seg selv

I går møttes sentralstyret til ordinært møte, der Giske-saken var blant sakene på bordet. Spørsmålet om Giskes politiske overlevelse kunne imidlertid strykes allerede søndag kveld. Da proklamerte nestlederen at han trakk seg fra vervet. På pressekonferansen etter møtet slo Ap-lederen utvetydig fast: Giske har handlet på en måte som strider med Aps regelverk.

Ifølge NTB er fylkeslederne i partiet delte i om Giskes tomme plass må fylles. Fire mener Hadia Tajik kan fortsette alene som nestleder, mens omtrent like mange ønsker et ekstraordinært landsmøte, før det neste ordinære i 2019, for å avgjøre saken.

En ting er det i hvert fall enighet om: Alvoret i varslersakene, som Giske selv har beklaget, har rammet Ap hardt. Prosessen mot ham har vært konfliktfylt, påstander om intern maktkamp har sittet løst. Det knyttes blant annet til hans rolle i valgkampen, og måten han brøytet seg vei til toppverv i den nye stortingsgruppa på. Partiets håndtering har vært preget av omfattende lekkasjer til media.

Wirak påpeker at det alltid vil være interessemotsetninger i et stort parti.

– Men å ha forskjellige meninger om ting er noe helt annet enn å bli personlige, posisjonere seg, eller lekke fra interne møter. Det er nesten det verste som kan skje, for det gjør noe med tilliten til hverandre, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror alle må gå i seg selv og spørre: Hva kan jeg gjøre for partiet? Og de må stille seg spørsmålene: Hvorfor er jeg med i Arbeiderpartiet? Er jeg med for å fremme mine egne interesser, eller fordi jeg tror på det partiet står for?

I et intervju med Dagsavisen i forrige uke varslet partisekretær Kjersti Stenseng et oppgjør med konfliktkulturen i deler av partiet. Wirak mener partiet nå står foran en test.

– Det er en test på om vi kan komme ut av dette på en måte som gjør at vi vokser. Vi skal ha skikkelige politiske diskusjoner, men når vi har konkludert må alle gå i takt. Hvis ikke river vi bare ned for hverandre, mener han.

– Alvorlig med lekkasjer

Fylkesleder i Oppland og stortingsrepresentant Tore Hagebakken, beskriver partiets situasjon som «alvorlig».

– Det er høyst nødvendig å ta tak i de tingene som har foregått, sier han.

– Hvilke ting sikter du til?

– Jeg mener at alle lekkasjene har vært en uting og vitner om en ukultur. Når folk lekker fra et sentralstyremøte mens det pågår har du en alvorlig situasjon, sier Hagebakken, med henvisning til krisemøtet i sentralstyret 2. januar der VG på nett rapporterte – underveis i møtet – at nestleder Hadia Tajik leste opp to av varslene høyt.

Hagebakken retter blikket framover:

– Akkurat nå er det utrolig viktig at vi står sammen og bygger organisasjon. Nå er det årsmøter over hele landet og en ypperlig mulighet til å konsentrere seg fullt og helt om politikk.

Stortingskollega fra Oppland-benken, Rigmor Aasrud, som også er tidligere statsråd, tar et lignende oppgjør med lekkasjene.

– Jeg synes det verste med situasjonen er lekkasjene fra interne møter. Det gjør at du blir utrygg på å si noe i interne møter. Ingen vil at bruddstykker av det du sa skal havne i pressen. Det trengs det å ta en konfrontasjon på.

Også Aasrud er klar på at partiet må tilbake til politikken for å komme videre.

– Vi må fortsette å jobbe og utvikle politikken vår. Der vi ikke har god nok politikk må vi sette ned utvalg for å finne bedre svar på utfordringene i folks hverdag.

Tilbake til kjernen

Malvik-ordfører Ingrid Aune synes det er forståelig at Giske trekker seg, og mener det gir mulighet for partiet til å gå videre, og for å skape ro i organisasjonen. Hun mener partiet må «back to basic»:

– Vi kan starte med å bygge organisasjonen og jobbe videre med god likestillingskultur. Vi må samle laget, og det vil kreve raushet fra alle parter, sier Aune og utdyper.

– Dette handler om grunnkjernen i arbeiderbevegelsen: Det skal være rom for alle, og hver stemme er like mye verdt uansett hvem hen er. Dette er et godt tidspunkt for å dra fram Einar Gerhardsens «tillitsmannen». Her ligger helt grunnleggende prinsipper hver enkelt burde kunne for å best bidra til en god organisasjonskultur. Vi har mange ulike meninger i partiet, og det er bra. Jeg tenker de må opp og fram.