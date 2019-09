Birgitte Iversen og Bernt Erik Pedersen

Energigjenvinningsetaten (EGE) har innrømmet over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene, i en sak som NRK først omtalte i slutten av august.

Byråd Lan Marie Berg innrømmer nå overfor Arbeidstilsynet at hun ikke har oversikt over omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven, melder NRK Østlandssendingen.

Byråden understreker at konsulentfirmaet PwC har en pågående undersøkelse av EGE, bestilt av byråden etter varsler om brudd på arbeidsmiljøloven.

Gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og KrF krever nå granskning av både Berg og EGE. De ber Kontrollutvalget om å gå inn i saken.

– Det er helt greit at PwC undersøker hvorfor det har gått galt. Men at man ikke ennå har bygget seg opp systemer for selv å få vite kommunens brudd på arbeidsmiljøloven, er veldig merkelig, sier Øystein Sundelin, nestleder i Høyres bystyregruppe, til NTB.

Etter avsløringene i NRK ba arbeidstilsynet om svar fra byråd Lan Marie Berg på om hun var kjent med omfanget av lovbruddene, og om hvordan etaten har informert byråden.

«Byrådsavdelingen understreker at vi på det nåværende tidspunkt ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Energigjenvinningsetaten», skriver byråden nå til Arbeidstilsynet, gjengitt av NRK.

Eivor Evenrud fra Rødt var blant de som reagerte kraftig da bruddene ble avdekket:

– Hvis ikke byråd Berg har en meget god forklaring, så går jeg personlig ned og anmelder kommunen, skrev Rødt-politikeren på Twitter 29. august.

Etter redegjørelsen fra byråd Lan Marie Berg er Evenrud langt fra fornøyd:

– Nå er det snart ett år siden Berg fikk tallene som NRK har slått opp. At byråden ikke kan svare Arbeidstilsynet på spørsmålene er oppsiktsvekkende, sier Evenrud til NRK Østlandssendingen.

Byråd Lan Marie Berg ville fredag ettermiddag ikke stille til intervju om denne saken, skriver NRK.

NTB avventet fredag kveld kommentar fra Lan Marie Berg til opposisjonens kritikk.

(NTB/Dagsavisen)