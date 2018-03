Innenriks

– Det er naturlig for KrF å ta opp regjeringens kommunikasjon i denne saken. Jeg vil be ansvarlig statsråd beklage den kommunikasjonen som regjeringen har utvist i denne saken ved Listhaugs publisering på Facebook, sier Hareide til Dagsavisen.

Kommunikasjonen Hareide viser til, er en Facebook-oppdatering fra justisminister Sylvi Listhaug, der hun postet et bilde av maskerte og bevæpnede, mørkhudede menn som ledsaget teksten om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over Norges sikkerhet. Utspillet har vakt sterke reaksjoner, også utenfor Aps rekker. Både Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande har tatt avstand fra justisministerens utsagn.

Sanner må svare

Listhaugs uttalelser kom etter at Arbeiderpartiet, i likhet med Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, ikke ville støtte regjeringens forslag om at Justisdepartementet skal kunne frata folk statsborgerskapet uten at det avgjøres i en domstol. Det er altså bare Høyre og Frp som støtter dette forslaget, som skal behandles i Stortinget torsdag.

Der vil Hareide be kunnskaps- og intergreringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre, som er ansvarlig for lovforslaget, om å beklage på vegne av justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det ryddige vil være å be om en beklagelse når selve saken kommer opp og ansvarlig statsråd er tilstede, sier Hareide.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Åsmund Aukrust har åpnet for mistillitsforslag mot justisministeren. Det vil ikke Hareide forholde seg til ennå.

Listhaug: Ikke meningen å såre

Justisministeren kommenterte tirsdag kveld det omstridte utspillet der hun kritiserte Arbeiderpartiet. Hun kom ikke med noen beklagelser, men understreket at hun ikke ønsket å såre noen.

«Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen, og det håper jeg virkelig å bli trodd på», skriver Listhaug i et innlegg på Facebook.

Hun skriver at hun ble lei seg da Ap-leder Jonas Gahr Støre sa hun bevisst nører opp under hatet som tok livet av så mange 22. juli.

– Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har, skriver hun.

Det opprinnelige innlegget som har skapt mye debatt, lå fremdeles ute på Facebook tirsdag kveld.