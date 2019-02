Av Peter Tálos

Den norske regjeringen har lovet Krekar de nødvendige reisedokumentene for at han skal kunne forlate Norge og møte i retten.

Men advokat Brynjar Meling sier at Krekar likevel ikke har fått tilstrekkelige garantier for at han ikke blir pågrepet under sitt opphold ved domstolen i norditalienske Bolzano.

– Den garantien vi har fått fra norske myndigheter, skal jo ikke bare være en måte å få ham vippet ut av Norge på, sier Meling til NTB.

Han har vært i løpende kontakt med både norske og italienske myndigheter om saken den siste tiden, men noen avklaring er ikke kommet på plass. Krekar vil ikke forlate Norge uten garanti for at han får returnere etter rettssaken.

Til TV 2 sier Meling at Krekar derimot er villig til å la seg avhøre på videolink fra Oslo tingrett.

Tre kriterier

Brynjar Meling har tidligere presisert at Krekar reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side. Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken, det andre er at han fjernes fra FNs terrorliste og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

18. desember i fjor opplyste justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at de nødvendige reisedokumentene var utarbeidet og at Krekar ville bli fulgt av norsk politi til og fra rettssaken i Italia.

Verken Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Politiets utlendingsenhet (PU) eller Oslo politidistrikt kan opplyse om de er beredt til å ledsage Krekar til Italia i forbindelse med saken.

Tilknytning til IS

Rettssaken mot Krekar i italienske Bolzano skal etter planen gjenopptas den 4. februar. Rettsprosessen stanset opp 10. desember i fjor, da Krekar nok en gang ikke hadde fått noen formell innkalling eller blitt utstyrt med de nødvendige reisebevisene for at han skulle kunne forlate Norge.

Italienske myndigheter mener Krekar ledet et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). I

italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en samordnet aksjon i november 2015. Italia krevde lenge Krekar utlevert, men frafalt overraskende dette kravet 30. november 2017. Da var alle formaliteter avklart, og den italienske beslutningen vakte oppsikt i Norge.

Flere av de øvrige tiltalte er dømt til flere år i fengsel i samme sak. Også en annen person fra Norge ble begjært utlevert til Italia, men ettersom vedkommende er norsk statsborger er dette uaktuelt. Saken er heller aldri blitt etterforsket i Norge.



Mulla Krekar holder seg i Norge, enn så lenge. Her er han med advokat Brynjar Meling. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix