Dagsavisen møtte AUF-leder Ina Rangønes Libak og generalsekretær Sindre Lysø rett før AUF skulle feire medlemsveksten i sine lokaler på Youngstorget. De kunne vise fram svært gode tall for ungdomspartiet.

Fra 2017 til 2018 økte medlemstallet med 1248 medlemmer. AUF har nå totalt 14.422 medlemmer.

– Det er rekord i nyere tid, og det er et tydelig signal om at ungdom i Norge vil ha et regjeringsskifte, sier Lysø.

Han forteller at det har vært en jevn vekst i medlemstallet over hele landet.

Abortsaken

AUF-leder Libak mener abortsaken har vært en medvirkende årsak til at flere ungdommer vil engasjere seg i politikken.

– Vi så at mange meldte seg inn da Høyre åpnet opp for å forhandle med KrF om innstramminger i abortloven. Den saken har opprørt unge over hele landet. For oss er det uaktuelt å sitte stille når landets statsminister går til angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier Libak.

Men den saken forklarer ikke veksten alene.

– Unge engasjerer seg for de store sakene, de sakene som kanskje ikke debatteres så mye fra dag til dag, som at Norge må bli et fornybarsamfunn, at vi må kutte våre klimautslipp og at forskjellene mellom folk må ned, ikke opp. Unge tenker i lengre linjer og på hva slags samfunn vi skal være om 20 år, sier Libak.

Lysø er ikke overrasket over veksten.

– Regjeringen har sittet veldig lenge, og nå begynner folk å merke politikken på kroppen, sier han.

Libak mener det er mange saker å kjempe for.

– Når folk på 50 pluss skriver at det var mer å kjempe for før, tenker jeg at det heller er motsatt. Unge i dag kommer seg ikke inn på boligmarkedet. 1 av 10 er arbeidsledige og vi har en klimakrise å håndtere. Det er mange unge som vil heve stemmen nå.

Startet valgkampen

Dagens feiring var også startskuddet på årets lokalvalgkamp. AUF har tre saker de kommer til å fronte.

– De viktigste sakene for oss er gratis skolemat, helsesøster på alle skoler hver dag og billigere buss og tog for unge. Disse tre sakene vil gjøre ungdommens hverdag bedre, sier Libak.

Lysø legger til:

– Nå er vi i gang, og vi er klare til å vinne. Det skal ikke bli noen lett match for høyresiden å vinne valget i 2019.