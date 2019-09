Kraftig byks for MDG på måling

En måling Sentio Research har gjort for Budstikka viser at MDG går fram 6,7 prosentpoeng i Asker kommune siden forrige valg og ligger nå på 13,5 prosent, altså en dobling.

Dobling er det også for MDG i Bærum, hvor partiet på målingen får 12,6 prosent. Ved forrige kommunevalg fikk de 6,3 prosent.

På målingen er MDG det tredje største partiet i begge kommunene.

– Jeg tror det er en kombinasjon av at MDG gjør det godt nasjonalt og det arbeidet vi har gjort i Bærum. Mange får også med seg det som skjer i Oslo og ser at grønn politikk funker. Så har det nok en del med det som skjer rundt oss i verden med været. Det får folk til å reflektere og tenke over klimaet på en annen måte, sier Nikki Schei, 1.-kandidat for MDG i Bærum, til Budstikka.

Høyre står fortsatt sterkt i Akershus-kommunene, selv om også de går tilbake. I Asker går Høyre 7,6 prosentpoeng tilbake fra forrige kommunevalg. Arbeiderpartiet taper 2,2 prosentpoeng.

I Bærum går derimot Høyre fram på målingen med 0,2 prosentpoeng, mens her er det Arbeiderpartiet som taper mest, 5,9 prosentpoeng.

I målingen har 500 personer i Asker og 500 personer i Bærum blitt intervjuet. Intervjuene ble gjort i slutten av august.