Ifølge FriFagbevegelse er forslaget det kanskje mest kontroversielle i rapporten «Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets». Forskerne mener det vil skape en inngang til arbeidslivet og være et springbrett til bedre betalte jobber.

Frykter todelt arbeidsliv

LO-nestleder Roger Heimli mener forslaget bryter med den norske modellen både når det gjelder organisering av samfunnet og likebehandling.

– Lavlønnssporet kan i teorien virke enklere, men er vanskeligere å utforme i praksis og vil på sikt gi uheldige utslag med et todelt arbeidsliv. Dit ønsker vi ikke å komme i Norge, sier han.

Kan gi større forskjeller

Direktør Nina Melsom i NHO viser til at Cappelen-utvalget i 2016 slo fast at en egen og lavere lønn for grupper med lite formell kompetanse ikke er veien å gå i Norge.

– Et slikt skille vil trolig føre til større forskjellige i det norske samfunnet, sier hun til FriFagbevegelse.

