Av: Stian Fyen/ANB

De siste årene har vi sett en rivende teknologisk utvikling i det norske arbeidslivet. Oppsiden er en rasende vekst i produktivitet og lønnsomhet. Nedsiden er at fagforeningene opplever at overvåking av ansatte blir et stadig større problem.

Bruk av kameraer, GPS-målere i kjøretøy og andre overvåkingsverktøy har vokst kraftig, og sørget for at mange yrkesgrupper har nærmest null privatliv igjen på arbeidsplassen.

Nå krever flere fagforeninger at regjeringen skal ta nye grep for å stanse overvåking av ansatte når de skal igang med den nye personvernkommisjonen, slik de har lovet i regjeringsplattformen.

Kontrollerer ansatte

Finansforbundet, som organiserer ansatte i blant annet bank- og forsikringsbransjen, er blant dem som reagerer. Forbundsleder Pål Adrian Hellman skriver i sitt høringssvar til regjeringen at «omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene. Hver ny teknologiske innovasjon fører med seg nye måter å måle, evaluere og kontrollere ansatte på».

– Finansnæringen er en næring som har enorme mengder data, ikke bare om de ansatte og kundene, men også om hvordan vi har interaksjoner med kunden. I tillegg ser vi utstrakt bruk av målinger på om vi oppfyller salgsmål, kvalitetsmål og andre målsettinger, sier Hellman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han legger til:

– Det er blitt et større rom for overvåking, uten at jeg påstår at det i alle tilfeller er negativt. Men det blir negativt når disse dataene brukes til å for eksempel slå fast at en ansatt er flinkere enn en annen, eller at det brukes i sammenheng med lønnsdannelse.

Hellman mener regjeringen må sørge for å ha rett kompetanse i personvernskommisjonen for å kunne vurdere disse spørsmålene.

– Vi er opptatt av hvordan ny teknologi påvirker arbeidslivet og de ansatte. For å utrede slike spørsmål mener vi kommisjonen må ha bred kompetanse i personvernrettslige spørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, men også teknologiske spørsmål. Jeg håper regjeringen ser nødvendigheten av å ha personer med teknologisk kunnskap med i kommisjonen, sier forbundslederen.

Bekymret LO

Også LO mener regjeringen må bake inn overvåking på arbeidsplassen i personvernkommisjonen. I sitt innspill til mandatet til den nye kommisjonen skriver LOs sjefsforhandler Knut Bodding at vern av personlig integritet er en grunnleggende verdi for LO, og at det bør være mulighet for privatliv også på arbeidsplassen.

«Det er med sterk bekymring vi er vitne til at arbeidstakere blir utsatt for stadig flere former for kontroll og overvåkning, og at omfanget av kontroll og overvåking i arbeidslivet er økende» skriver LO i sitt høringssvar.

Øker overvåkingen?

Men kan vi egentlig slå fast med sikkerhet at overvåking på norske arbeidsplasser er økende? Fafo-forsker Mona Bråten har forsket på overvåking på arbeidsplassen i en årrekke. Hun er slettes ikke så sikker.

– Jeg kjenner ikke til noen nyere undersøkelser som kan bekrefte det. Men jeg vet at det er en oppfatning som deles av mange, sier Bråten.

Det hun derimot kan slå fast er at mulighetene sjefene har for å overvåke sine ansatte har blitt langt flere de siste årene.

– De ulike elektroniske systemene vi har, som PC med innlogging og adgangskort gjør det mulig å lagre langt flere opplysninger enn tidligere. Systemene gjør det mulig å lagre og se hvilke bevegelser du gjør både på nett og fysisk. Spørsmålet er i hvilken grad de faktisk blir brukt, sier Fafo-forskeren.

Hun mener likevel det er grunn til å styrke personvernlovgivningen. I andre land, som for eksempel i USA, er overvåking på arbeidsplassen blitt et stort problem for de ansatte.

– Vi kjenner eksempler fra andre land der arbeidsgiver automatisk går inn på de ansattes PC og tar et skjermbilde hvert tiende minutt for å se hva du gjør, og som måler hvert eneste tastetrykk du gjør. Det er et stykke fra hva min arbeidsgiver ville gjort, sier Bråten. (ANB)

