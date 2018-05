Kongen og familien hilste på barnetoget fra Slottsbalkongen

Innenriks

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus startet dagen tidlig med å hilse på barnetoget på Skaugum allerede klokken 8.15. Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket til det passerende barnetoget fra skolene i Asker for 17. gang.

Slottsbalkongen

Noen timer senere var kronprinsfamilien på plass sammen med kong Harald og dronning Sonja på slottsbalkongen.

Det var kong Haakon og dronning Maud som innstiftet skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen. Skikken ble etablert i 1906 og har vært holdt i hevd siden. De eneste unntakene var i 1910, som følge av begravelsen til dronning Mauds far, den britiske kong Edward, og i krigsårene 1940–1944. (NTB)

Det er 50 år siden dronning Sonja vinket til skolebarn fra slottsbalkongen for aller første gang. Den gang het hun Sonja Haraldsen og var nyforlovet med daværende kronprins Harald. De to forlovet seg 19. mars 1968, og 17. mai det året var Sonja for første gang å se på slottsbalkongen, den gang iført kongeblå jakke, hvite hansker og en hvit hatt med svarte prikker.

I år har Sonja på seg sin favorittbunad, en rødtrøyebunad fra Øst-Telemark, som hun fikk av sin mor i forbindelse med bryllupet.

– Rødtrøyebunaden er liksom mest min bunad. Familien min kommer fra Telemark, og da syns jeg det var naturlig for meg å velge denne bunaden, har dronningen tidligere uttalt.