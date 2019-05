Komikere og klarsynte på plass for å se prinsessen og sjamanen

Både Bendriss og Ali slo fast at de gledet seg stort til å se showet da de møtte pressen på vei inn til Edderkoppen scene i Oslo onsdag kveld.

– Jeg er her fordi jeg har veldig lyst til å møte dem. Jeg er veldig åpen for energier og jobber med energier selv, og vet hvordan det kan berøre mennesker, sier Bendriss, blant annet kjent som angivelig klarsynt i TV-serien «Fornemmelse for mord».

70-åringen, som selv har måttet tåle sin andel kritikk for sin virksomhet, mener det er tøft av prinsessen å stå gjennom stormen slik hun gjør.

– Jeg mener kritikken mot henne har vært urettferdig. Skal man komme med kritikk, bør den være saklig. Men det at prinsessen velger å stå i det tross så mye motstand, skal vi ta av oss hatten for, sier 70-åringen.

– Tråkker over grenser

Ali, som er ateist og ikke tror på verken religion eller sjamanisme, er enig i at kritikken mot prinsessen har gått for langt og tidvis minner mer om mobbing. Han setter dog spørsmålstegn ved beslutningen om å bruke prinsessetittelen i denne sammenhengen.

– Hun tråkker over noen grenser for hva man burde melke prinsessetittelen for, og jeg reagerer på at hun bruker det i business-sammenheng på denne måten, sier han.

42-åringen er skeptisk til substansen i foredraget, og sier han primært håper på å bli underholdt av det som foregår i salen.

– Jeg føler at det som kommer til å skje der inne i dag er mye av det samme jeg holder på med, altså humor rett og slett. Jeg håper jeg får le masse, jeg gleder meg veldig, har også bedt om å få plass litt lenger bak så jeg ikke ler for høyt og forstyrrer, sier han.

Komiker og performancekunstner Shabana Rehman og yoga-profilen Vibeke Klemetsen dukket også opp for å se foredraget, men stoppet ikke for å snakke med pressen. Hovedpersonene Durek Verrett og Märtha Louise snek seg inn bakveien.

Ingen fra kongehuset

Showet har vært utsolgt i god tid før det gikk i gang klokken 19 onsdag. Ingen fra kongehuset var imidlertid blant dem som hadde kjøpt billett.

Kommunikasjonssjef ved slottet, Guri Varpe, avviste i en tekstmelding til VG onsdag at representanter fra Slottet og kongefamilien har vært til stede, eller vil være til stede under foredrags- og workshopturneen til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Det til tross for at Slottet forrige uke varslet at de ville føre dialog med prinsessen rundt hennes tittelbruk og næringsvirksomhet.