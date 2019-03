– Jeg er helt overbevist om at hvis en annen leder hadde blitt utsatt for en sånn kritikk som dette – enten en statsråd eller næringslivsleder – ville et samlet pressekorps ha ment at han måtte gå av, sier Per Edgar Kokkvold til Dagsavisen.

Kokkvold var generalsekretær i Norsk Presseforbund fra 1996-2013.

Les også: VG-saken: – Mange er høyrøstede nå. Når de selv blir felt i PFU, da mumler de

– Drepende rapport

Kokkvold mener VGs egen internrapport fremmer uvanlig sterk kritikk om dekningen av Trond Giskes dans med Sofie (27) (som ikke har ønsket å stå fram med fullt navn) på Bar Vulkan i Oslo.

– Det er en drepende rapport. VG har sviktet, har satt kilden under sterkt press, og har kommet med en svak og forsinket beklagelse. Den konkluderer med svak ledelse og dårlig kvalitetskontroll. Det er sjeldent å lese en så sterk selvkritikk, sier han.

– Mener du selv at sjefredaktør Gard Steiro burde gå av?

– Jeg har ikke noe med å mene noe om det, men jeg er overbevist om at hele medie-Norge ville ha ment at vedkommende burde gå dersom utsatt for en så sterk kritikk fra internt hold dersom det var en leder i en annen sektor. Jeg skjønner at folk spør: hvorfor skal journalisten gå når redaktøren blir sittende? Vi vet fra Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten at ansvarlig redaktør har det hele og fulle ansvar for hva som kommer på trykk. I dette tilfellet var ikke en gang redaktøren uvitende, men direkte involvert i beslutningene som ble tatt. Jeg er ikke i tvil om at VG selv ville forlangt en annen leder sitt hode. Jeg mener pressen bør stille minst like strenge krav til egne sjefer som til andre, sier Kokkvold.

Politisk journalist Lars Joakim Skarvøy har måttet gå ut i permisjon som følge av hvordan han har håndtert saken og Sofie som kilde, mens sjefredaktør Gard Steiro altså blir sittende.

Les også: VG feller knusende dom over eget arbeid

VGs styreleder: – Ikke av en slik karakter at han må gå av

Styreleder i VG Torry Pedersen har dette å si, konfrontert med Kokkvolds utspill:

– Det eneste jeg skal kommentere som styreleder er om jeg og styret mener at Steiro har begått feil av en slik karakter at han må gå av, og det har vi ment at det har han ikke.

– Hvorfor ikke?

– Hvis redaktører ikke kan gjøre feil, vil de bli så forsiktige at det over tid vil føre til en svekkelse av medienes rolle som vaktbikkje. Jeg mener at det er begått feil, men etter vårt skjønn ikke av en slik karakter at han må gå av.

– Hvorfor er det rettferdig at Steiro blir sittende, mens Skarvøy må ut i permisjon?

– Jeg har ikke noe med Skarvøy å gjøre. Det tilligger VGs redaksjon, sier Pedersen, som selv var sjefredaktør i VG fra 2011 til 2018.

Les også: VG-journalist: – Jeg vet ikke hvorfor hun forteller en annen versjon nå