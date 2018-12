Knut Elvin (64) vil gjerne jobbe til han fyller 67 år, men får ikke fortsette i Oslo fengsel

Av Katharina Dale Håkonsen/Fri Fagbevegelse

Mange fengselsansatte gleder seg til den dagen de kan gå av med pensjon. Fengselsbetjenter har særaldersgrense 63 år og verksbetjenter 65 år. De kan under visse omstendigheter slutte tre år tidligere enn dette. En rettighet mange benytter seg av.

Men særaldersgrensa har også en bakside. Den er spesialdesignet til arbeidstagere med lang fartstid bak murene. Ansatte som «bare» har arbeidet i 10–15 år, får en avkortet pensjonsutbetaling.

Proviantbetjent Knut Elvin i Oslo fengsel er en av dem. Han har jobbet 13 år i kriminalomsorgen og ønsker å jobbe lenger.

– Jeg vil gjerne jobbe mer. Jeg er i form og har en gjeld jeg gjerne vil bli kvitt, sier Elvin.

Men Oslo fengsel har avslått proviantbetjentens søknad om å jobbe lenger. Han fyller 65 år 10. januar.

Vil bedre pensjonsgrunnlaget

Elvin synes det er urettferdig at han ikke får jobbe lenger. Ifølge lovverket plikter han å fratre etter at aldersgrensa for stillingen er nådd.

Elvins aldersgrense er 65 år. Men i neste lovparagraf står det at arbeidsgiver kan gjøre unntak og la arbeidstager fortsette i stillingen. Oslo fengsel har ikke benyttet seg av denne muligheten.

– Arbeidsgiver har bedt meg søke om pensjon, men det kommer jeg ikke til å gjøre. Staten ønsker at vi skal jobbe til vi er 70 år. Det er paradoksalt at jeg må gå av når jeg ikke ønsker det, sier Elvin.

Proviantbetjenten vil gjerne jobbe lenger for å få et bedre pensjonsgrunnlag. De siste ti årene har Elvin hatt en 50 prosent fast stilling som proviantbetjent. I tillegg har han tatt ledige vakter og arbeidet til sammen 70 prosent.

For å spe på inntekten har han også jobbet på Bastøferja og som håndverker.

Oslo fengsel: Oppgavene til Elvin er borte

Oslo fengsel avslo Elvins søknad om å jobbe lenger. HR- og personalkonsulent Anneli Alatalo Paulsen forklarer hvorfor.

– Det er flere momenter som påvirker vedtaket. Det som hovedsakelig ble vektlagt i denne saken er at Oslo fengsel dessverre ikke lenger har behov for stillingen Elvin går i. Vi har de siste årene vært igjennom en stor omstillingsprosess hvor nærmere halvparten av fengselet har blitt lagt ned, og det er etter dette blitt klart for oss at minst et halvt årsverk proviantbetjent må bortfalle, sier Paulsen.

