Valgkvelden tilbringer han på KrFs valgvake på utestedet Røverstaden i Oslo sentrum.

– Jeg har drevet valgkamp, men jeg har vært opptatt av de lokale sakene, sier Hareide til NTB.

Hareide ble far for tredje gang for nøyaktig én måned siden, og han sier til NTB at han har reist litt rundt etter å ha hatt litt permisjon.

– I denne valgkampen har jeg ikke vært i en frontposisjon, men har fullt ut støttet lokale KrF-ere rundt om i landet, sier Hareide.

Omstridt veivalg

Han vil ikke si hva han vil være fornøyd med når det gjelder oppslutningen i kommune- og fylkesvalget. Han tror at partiets omstridte veivalg vil prege stortingsvalget i 2021 mer enn årets lokalvalg.

Partiets nestleder, Olaug Bollestad, sier til NTB at de håper at de får igjen for strevet etter et krevende år, og at de ønsker å komme over 4 prosent. (NTB)

