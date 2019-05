– Jeg skal ikke uttale meg om den moralske eller etiske siden ved dette, men det Kallmyr har gjort, er straffbart, sier advokat Humlen, ifølge DN. Han sier det ikke spiller noen rolle om au pairen jobbet eller ikke.

Au pairen flyttet fra en annen familie før hun hadde levert søknad om tillatelse til politiet. Kallmyr sier at hun ikke har jobbet, men at han hadde fått beskjed fra et av landets største au pair-byråer om at hun kunne bo hos dem likevel. Au pairen selv sier også at hun ikke jobbet.

Humlen sier at det Kallmyr har gjort, uansett er ulovlig. Au pairens oppholdstillatelse er knyttet til den første vertsfamilien, og hvis hun flytter, bortfaller oppholdstillatelsen, sier han.

– Det betyr at Kallmyr har huset en ulovlig utlending, noe det er egne straffebestemmelser for, sier Humlen, som er ekspert på utlendingsrett.

Regelverket er ifølge Humlen strengt nettopp for å unngå misbruk av au pair-ordningen og beskytte sårbare individer.

– De har et svakt vern, og det er derfor reglene er strenge, sier han og forklarer at noen au pairer skifter oppdragsgiver underveis i oppholdet, og at det her ligger en fare for misbruk.

– Derfor er det satt en tydelig regel ved bytte av vertsfamilie: Man skal ikke kunne flytte inn hos eller bo hos en vertsfamilie før politiet har registrert forholdet, sier han og mener en tidligere advokat og nåværende justisminister burde visst bedre.

Kallmyr var fredag ikke tilgjengelig for kommentar, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik til NTB og viser til Kallmyrs uttalelser på Facebook og til NRKs Politisk kvarter.