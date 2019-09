Det er under ei uke igjen til valget, og avisene er fyllt opp av valgkamputspill, skittkasting og terningkast.

For å bøte litt på alt det alvorlige og seriøse stoffet har Dagsavisen bladd litt i våre egne arkiver og funnet bilder av Norges mektigste politikere fra tidligere i karrieren!

Regjeringen

Statsminister Erna Solberg har sittet på Stortinget lenger enn flere av dagens stortingsrepresentanter har levd. Hun ble først valgt inn i 1989. 12 år seinere, i 2001 ble hun for første gang utnevnt som statsråd, som dette bildet dokumenterer. FOTO: TERJE PEDERSEN / JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Finansminister Siv Jensen har reformert Fremskrittspartiet, tatt partiet inn i regjering og selv lagt fram en rekke statsbudsjetter. Men i 1997, da dette bildet er tatt, var Jensen helt nyinnvalgt på Stortinget. FOTO: VIDAR RUUD / SIRI ERIKSEN

Trine Skei Grande har tatt Venstre inn i regjering og har ledet partiet i en årrekke. Men før dette var hun i mange år en aktiv Oslo-politiker! Dette bildet er tatt da hun var skolebyråd i 2001. FOTO: STEIN MARIENBORG / MIMSY MØLLER

Kjell-Ingolf Ropstad ble KrF-leder på dramatisk vis da tidligere leder Knut Arild Hareide møtte motstand mot å ta partiet et skritt til venstre. Før han ble nasjonal politiker og gjorde kometkarriere i partiet var Ropstad leder i Krfu. Bildet er fra 2007. FOTO: FREDRIK BJERKENES / MIMSY MØLLER

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner blir ansett som et av regjeringens sikreste kort, og er en av Høyres mest rutinerte menn. Dette bildet er fra 1997 da han var skolepolitisk talsperson. FOTO: STEIN MARIENBORG / ASLAK BORGERSRUD

Opposisjonen

Da Arbeiderpartiet skulle velge ny leder etter at Jens Stoltenberg ble generalsekretær i Nato falt valget naturlig på Jonas Gahr Støre. Før han ble politiker jobbet Støre tett på andre politikere. Her fra 1997 da han var stabssjef på statsministerens kontor. FOTO: TERJE AKERHAUG / MIMSY MØLLER

I dag er Trygve Slagsvold Vedum kjent som en blid og populær leder i Senterpartiet, og han er i ferd med å gjøre et fantastisk lokalvalg. I 2004 var han en litt mer mutt leder av Senterungdommen som tok til orde for at Island skulle få ansvaret for å dele ut Nobels fredspris. FOTO: MARTE CHRISTENSEN / MIMSY MØLLER

Også SV-leder Audun Lysbakken ligger an til å gjøre et godt valg. Det gjorde SV også da han kom inn på Stortinget for første gang i 2001, da dette bildet er tatt. FOTO: ARNE OVE BERGO / HILDE UNOSEN

Rødt har vokst enormt under partileder Bjørnar Moxnes' ledelse. Men før han ble partileder var Moxnes veldig opptatt av at elever skulle få gratis skolebøker på videregående. Bildet er fra 2000. FOTO: GUSTAV JENSEN / LENE NEVERDAL

Oslo-politikerne

Her kommer en liten bonus til alle Oslo-leserne der ute! Selv om Arbeiderpartiet, SV og MDG bare har styrt Oslo i fire år må du ikke tro at byrådene ikke har latt seg avbilde i fortida.

Byrådsleder Raymond Johansen har vært partisekretær i Arbeiderpartiet og har i mange år jobbet blant annet med internasjonale spørsmål. Det mange glemmer er at han på 90-tallet var miljø- og samferdselsbyråd for Sosialistisk Venstreparti! Dette bildet er fra 1995. FOTO: PAAL AUDESTAD / MIMSY MØLLER

Ordfører Marianne Borgen har sittet i Oslo bystyre i en mannsalder for Sosialistisk Venstreparti. Samtidig som dette var hun lenge ansatt i Redd Barna. Dette bildet er fra 1997.

Tone Tellevik Dahl er byråd for eldre, helse og arbeid. Før hun havnet i bystyret og ble en profilert Oslo-politiker satt hun i åtte år som leder av bydelsutvalget i Sagene og Torshov. Dette bildet er fra 2001. STEIN MARIENBORG / ASLAK BORGERSRUD

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har lang fartstid bak seg i politikken, blant annet om statsråd. Men det var som ungdomspolitiker hun først slo igjennom. Her fra perioden som kvinnepolitisk talsperson i SV. Bildet er tatt i 2001. PAAL AUDESTAD / MIMSY MØLLER

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen er ofte å se i avisene da hun har ansvaret for store, synlige prosjekter som Deichman, idrettsanlegg og nye kulturbygg. Før hun ble et kjent fjes for mange Oslo-borgere var hun leder av Oslo AUF. Bildet er fra 2002. FOTO: ERIK NORRUD / SIRI ERIKSEN