Han sa blant annet at 62-åringen hadde bedt ham om såkalte «ti stille-penger» for å legge saken bort. Finansmannen ville vite hvordan han skulle kunne håndtere det bokføringsmessig i sitt system.

Han sa også at han hadde fått vite av tiltalte at dette ikke ville dø i stillhet.

– Og det ser man i dag at det ikke har gjort. Jeg kjenner meg ikke igjen denne virkelighetsbeskrivelsen, sa 60-åringen.

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Nektet for utpressing

62-åringen nektet for å ha forsøkt å presse Røkke for penger da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett tirsdag.

I dus grønn genser og blå skjorte og tyggende på en tyggegummi sa den tiltalte 62-åringen med høy stemme til det fulltallige pressekorpset: – Ingen tar bilder av meg!

Senere på dagen endret han imidlertid oppfatning og lot seg villig fotografere.

Da dommerfullmektig Ingvild Hachvaag Andersen ville vite hvilket yrke han har, svarte han: – Profesjonell gambler.

Aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, sier til NTB at politiet vil gå gjennom tiltaltes forklaring med tanke på en mulig videre etterforskning. Noe av årsaken til dette er at Iversen har kommet med uttalelser i retten som påtalemyndigheten bare har vært kjent med gjennom mediene.

– Skulle fjerne Tromsdal

Tiltalte startet med en fri forklaring fra vitneboksen og gikk kronologisk fram fra 2000 da han først fikk kontakt med Kjell Inge Røkke. Ifølge Iversen skulle finansmannen ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å fjerne Christer Tromsdal.

Grunnen var at han skulle være i besittelse av et lydopptak som Røkke oppfattet som svært skadelig for ham.

62-åringen sa at han fikk 100.000 kroner gjemt under en champagneflaske i julepresang fra Røkke. Det virket da som ønsket om å fjerne Tromsdal ikke lenger var aktuelt, men det viste seg ifølge Iversen ikke å være tilfelle.

– Jeg blir bedt om å møte på hotellet Sube i St. Tropez. Der fikk jeg en pose med et stort pengebeløp. Det var viktig å få Tromsdal vekk fordi han kunne ødelegge karrieren hans, forklarte han.

Det endte med at Iversen skjøt Tromsdal i kneet i 2004, og Iversen ble pågrepet av politiet etter selv å ha ringt dem. Han kjørte ut til Bygdøy og hadde tenkt å ta båten inn til byen, men den gikk ikke. For å unngå å bli sett, gjemte han seg i hager i strøket og forklarte at tenkte på Rune Rudbergs «Ut mot havet».

VG-artikler

Det som ifølge tiltalte utløste konflikten som nå har havnet i rettssalen, var en serie VG-artikler i 2017. Der mener han at han ble fremstilt i et dårlig lys av den tidligere samboeren til Røkkes ekskone.

Etter sist å ha hatt kontakt med Kjell Inge Røkke i 2005, møttes de to igjen. Iversen forklarte at han ga Røkke et tilbud på kortstokker der det var skrevet ned 2, 3 og 4 millioner og 3, 4 og 5 år. Trakk Røkke for eksempel 2 millioner og 3 år, måtte han betale «Jannik» 2 millioner kroner i 3 år.

– Røkke sa at det er jo en direktørlønn og sa at det var bedre om vi brukte en ubehagelighetskonto han hadde, sa Iversen.

I sin forklaring gikk han også løs på de to profilerte advokatene John Christian Elden og Svein Holden. Særlig sistnevnte fikk gjennomgå verbalt, noe som fikk dommeren til å be tiltalte besinne seg. Begge advokatene er innkalt som vitner i saken.

– Dette er et spill jeg har blitt dratt inn i. Det er jo derfor jeg sitter her, sa Iversen og forklarte at han hadde dysleksi og ADHD. (NTB)

