Innenriks

Familien som ble tatt ut av kirkeasyl på Fitjar, var fredag kveld tilbake på asylmottaket på Hønefoss, ifølge NRK.

Familien skulle sendes ut lørdag, men pastor Frank Håvik bekrefter overfor kringkasteren at utsendelsen er stoppet inntil videre. Han opplyser også at han ikke vet hvorfor, men sier at familien nå er tilbake på asylmottaket på Hønefoss.

«Dramatisk dag i dag. Som et mirakel kom beskjeden om at planlagt uttransportering i morgen ble kansellert inntil videre. Vi fikk ingen forklaring. Takk Jesus! Fortsett å be», skriver pastoren på sin Facebook-side fredag kveld.

Kort tid etter at Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse fredag morgen om at familien kan sendes ut selv om saken deres ikke er avsluttet, skal de ha blitt hentet på asylmottaket, meldte NRK.

– Jeg kom til asylmottaket der de har oppholdt seg to timer etter at vi fikk rettsavgjørelsen, men der var det ingen. Politiet har vært effektive, sier pastoren i menigheten Nytt liv.

Meldingene om at familien ble hentet av politiet, ble aldri bekreftet. Advokat Jostein Løken, familiens prosessfullmektig, sier til NTB at han ikke har fått noen opplysninger om dette.

Fikk avslag

Borgarting lagmannsrett fastslår at familien ikke har grunn til å frykte forfølgelse hvis de blir returnert til Kabul. Lagmannsretten gir, som tingretten, dermed avslag på begjæringen om midlertidig forføyning inntil det foreligger en endelig avgjørelse i saken de har anlagt for å få omgjort avslaget på asylsøknaden.

Familien stevnet staten i mai i fjor, men tapte i tingretten. Ankebehandlingen er berammet til sommeren neste år. Familien har derfor bedt retten legge ned midlertidig forbud mot at avslaget kan iverksettes, ved at familien blir uttransportert, i påvente av dom i saken. Det er denne begjæringen Borgarting lagmannsrett har vendt tommelen ned for.

– Avslag på opphold på humanitært grunnlag er ikke ugyldig. Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for en midlertidig forføyning om utsatt iverksettelse, opplyser lagmannsretten fredag formiddag.

Kraftige reaksjoner

Politiet hentet den afghanske familien – et ektepar og deres tre små barn – ut av «Betania», frimenigheten Nytt Livs bygg på Fitjar i Hordaland, i slutten av februar. Familien og menigheten framholdt at de var beskyttet av den norske kirkeasylpraksisen, men politiet har fra første stund hevdet at bygget ikke kan kalles en kirke, men en bolig.

Politiaksjonen vakte sterke reaksjoner, også fordi pågripelsene skjedde tidlig om morgenen mens familien fortsatt lå og sov.

Både Kirken og flere politikere mener at politiet hentet familien ut av kirkeasyl. Det vil i så fall være et brudd på Justisdepartementets retningslinjer, der det heter at politiet som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus.

Konverterte til kristendommen

Ekteparet kom til Norge med sine tre barn i november 2015, og søkte beskyttelse fra forfølgelse i hjemlandet fordi de hadde innledet et hemmelig kjærlighetsforhold i strid med ønskene til familien til kvinnen.

Norske asylmyndigheter har flere ganger avslått søknaden, med begrunnelse i at det ikke er fare for forfølgelse eller andre overgrep som følge av kjærlighetshistorien de har lagt for dagen. Utlendingsdirektoratet og senere Utlendingsnemnda (UNE) har også kommet til at det ikke er grunnlag for å innvilge opphold på humanitært grunnlag.

Etter at de kom til Norge har familien oppgitt å ha konvertert til kristendommen, og bedt om at avslaget blir omgjort av denne grunn. Også denne begjæringen er blitt avslått, fordi UNE mener konverteringen ikke var reell.

(NTB/Dagsavisen)