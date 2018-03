Kilder: Erna Solberg truer med å gå av

Innenriks

Det opplyser en sentral kilde i regjeringssystemet til VG. Også NRK får bekreftet det samme fra anonyme kilder.

– Erna vil markere at grensen er nådd, og at de ikke kan akseptere at Stortinget skal bestemme hvem som skal sitte i regjeringen, sier kilder nær regjeringsapparatet til NRK.

Tirsdag skal Stortinget behandle mistillitsforslaget mot Listhaug, som er fremmet av Rødt. Ap, Senterpartiet, SV og MDG har alle sagt de vil stemme for. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Kristelig Folkepartis parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan ønsker ikke å kommentere om nyheten vil påvirke partiets vurdering.

– Jeg oppfatter dette som rykter, sier han til NRK. Statsministerens kontor ønsker ikke å kommentere saken overfor statskanalen søndag formiddag.

Avgjøres mandag

KrFs stortingsgruppe diskuterte spørsmålet om mistillit fredag, men kom ikke til noen beslutning. I stedet er partiets landsstyre innkalt til et ekstraordinært møte på Stortinget mandag klokken 12.

Partileder Knut Arild Hareide vil ikke si noe om hva han tror Kristelig Folkeparti lander på.

– Jeg vil ikke spekulere på KrFs videre håndtering av saken. sa Hareide lørdag.

Fylkeslederne i KrF er splittet i saken, men det kan se ut som et flertall heller mot å tilgi Listhaug.

En rekke KrF-ordførere er også skeptiske til å bidra til en regjeringskrise for statsminister Erna Solberg (H). Mange er også i tvil om hva de mener partiet bør gjøre. NRK har snakket med 12 av Kristelig Folkepartis 17 ordførere. Halvparten av dem sier de ikke har bestemt seg for om KrF bør støtte mistillitsforslaget eller ikke.

Uaktuelt å høre på Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre har åpnet for at Listhaug fortsetter i regjeringen, om statsminister Erna Solberg (H) flytter henne til en annen ministerpost, men dette er kontant avvist av Frp.

– Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering. Listhaug gjør en utmerket jobb og har ikke gjort noe feil i forhold til Stortinget. Hun har beklaget, beklagelsen burde vært akseptert, sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi til VG lørdag.

– Ap har skjønt hva de har satt i gang. Et spill som i ytterste konsekvens kan føre til en regjeringskrise, fortsatte Limi.

Statsminister Erna Solberg (H) har hele tiden understreket at hun vil kommentere mistillitsforslaget fra Rødt i stortingssalen, og ingen andre steder.