Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch har fulgt mistillitsdramaet på Stortinget med interesse den siste uken, og er godt fornøyd med hvordan saken endte.

– Dette viser at Erna Solbergs linje var riktig. Det viser at påstanden om at hun var svak var feil. Jeg vil heller si at hun var behersket og rolig, sier Kåre Willoch til Dagsavisen.

Han mener statsminister Erna Solberg har kommet styrket ut av krisen.

– Solberg har ikke latt seg synlig forarge som enkelte andre partiledere for å si det forsiktig. Hun har uttalt seg både saklig og korrekt. Og det virket.

– Særlig viktig er det at hun har bevart samholdet på regjeringssiden. Det er viktig, legger han til.

– Kritikken bygger på en vrangforestilling

Dagen i dag på Stortinget så først ut til å ende med at statsminister Erna Solberg må stille kabinettspørsmål, som følge av mistillitsforslaget mot Listhaug.

Akkurat det har Willoch førstehåndserfaring med. 9.mai 1986 måtte Willoch-regjeringen gå av som følge av et forslag om å øke bensinprisene med 42 øre literen. Det kunne ikke Frp, den gang med Carl I. Hagen i spissen, gå med på.

Willoch satte hardt mot hardt, men endte opp med å bli felt og Høyre måtte forlate regjeringskontorene.

I Listhaug-saken mener han Solberg har fått urimelig kritikk.

– Jeg synes en del av kritikken har bygget på en vrangforestilling om statsministerens stilling og oppgave. Hun skal bevare samholdet, samarbeidsviljen og lojaliteten i kollegiet. Og det har gått veldig bra, som vanlig, mener Willoch.

Skjønner reaksjonene på Listhaugs språk

Om Listhaugs avgang sier Høyre-veteranen:

– Det var klokt etter omstendighetene.

– Jeg må si at jeg skjønner godt at mange reagerte på hennes språgbruk, legger han til.

Samtidig gir Høyres grand old man uttrykk for at han ikke helt mener reaksjonen sto i stil med Listhaugs oppførsel.

– Hvorfor kunne ikke opposisjonen godta den unnskyldningen? De hadde jo sagt at om det kom en unnskyldning så ville de godta den. Nei, jeg tror alle – også opposisjonen – skal være fornøyd med at saken endte som den gjorde, sier Willoch.

