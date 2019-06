Om kort tid kommer innstillingen fra Stortingets lønnskommisjon om veksten i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. I en årrekke har kommisjonen varslet et ekstraordinært lønnsløft for de folkevalgte for å ta igjen godt lønnede ledere i statlig sektor. – Jeg har ingen synspunkter på det, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).