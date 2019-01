Kampen om tvillingabort kan være tapt

I regjeringsplattformen som ble vedtatt torsdag, fikk KrF gjennomslag for å fjerne muligheten for at kvinner selv kan bestemme å fjerne ett eller flere fostre ved flerlinggraviditet før tolvte svangerskapsuke.

Tajiks håp var knyttet til at stortingsrepresentantene i den nye regjeringens fire partier ville bli fristilt i saken, slik det er tradisjon for i samvittighetsspørsmål.

– Det er en ekstremt brutal påkjenning de nå legger på kvinner med flerlinger i magen. Alternativet disse kvinnene nå står overfor, er å måtte ta vekk alle eller beholde alle, sa Ap-nestlederen til Dagsavisen lørdag.

– Ikke fristilt

Men verken i Høyre eller Venstre ligger det an til en slik fristilling.

– Dette er en regjeringsplattform som vi har godtatt. Den som ønsket å stemme annerledes, burde ha sagt fra om det da vi stemte over den. Det var det ingen som gjorde, sier stortingsrepresentant Guro Angell Gimse, som også er fungerende leder av Høyres kvinneforum, til NTB.

På Høyres landsmøte i 2013 tok en rekke kvinner kraftig til motmæle mot å endre abortloven.

– Det vil overraske meg om kvinnebevegelsen i Høyre sitter stille og ser på at Erna Solberg forhandler vekk seirene deres fra landsmøtet, sier Tajik.

Men diskusjonen den gang gjaldt endringer i 2c-paragrafen om at et alvorlig sykt foster gir rett til abort, påpeker Gimse.

– Høyre har ikke behandlet spørsmålet om tvillingabort, sier hun.

Venstre: Ingen dissens

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja viser også til at ingen stortingsrepresentant tok dissens eller protokollførte uenighet i enkeltstandpunkter da partiets landsstyre torsdag sa ja til regjeringsplattformen.

– Det er ikke noe rom for å bli fristilt. Ingen har tatt dissens, ergo må alle lojalt slutte opp om det som står i plattformen. Det er den prisen man betaler for å sitte i regjering, sier Raja.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har omtalt saken som «en opprydning i regelverket», som hennes parti støtter.

– Jeg oppfatter ikke den endringen som noen innskrenking i kvinner rett til selvbestemt abort, sa Bruun-Gundersen til NTB fredag.

Jussprofessor: Lovendring må til

Samtidig har det vært strid om innstrammingen i abortloven faktisk krever en lovendring og derfor må opp i Stortinget.

Ifølge jussprofessor Jan Frithjof Bernt ved Universitetet i Bergen er det imidlertid ingen tvil om at loven må endres.

– Det står uttrykkelig i loven at inntil tolvte svangerskapsuke er det kvinnen selv som bestemmer. En innskrenking her krever en lovendring. Det er det ingen det ingen tvil om, sier til NTB.

Også helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie har vist til at Justisdepartementet i 2016 konkluderte med at retten til selvbestemt abort inntil tolvte svangerskapsuke også omfatter retten til å redusere antall fostre i et flerlingsvangerskap, og at et forbud mot dette vil kreve en endring i abortloven.

(NTB)