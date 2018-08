Innenriks

– Vi har snudd tankegangen, og fokuserer mer på nærvær. Noen blir syke uten at man får gjort så mye med det, men om man konsentrerer seg om de som er på jobb – er til stede og ser sine ansatte – kan man unngå noen sykemeldinger, sier hovedtillitsvalgt Jelena Poljak i Fagforbundet Askim.

Som en av fem Østfold-kommuner har Askim siden 2017 vært del av det nasjonale prosjektet «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet».

Drahjelp

Høyt sykefravær er en kjent problemstilling i Norge, og særlig i offentlig sektor. Derfor tok KS og Nav sammen initiativ til et tilbud rettet mot kommuner med sykefravær på over 10 prosent blant sine ansatte.

– Sykefravær er kostbart, og når rådmenn blir spurt om de største arbeidsgiverutfordringene er denne problematikken veldig ofte på topp 3-lista, sier avdelingsdirektør for arbeidslivspolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

På landsbasis har 27 kommuner takket ja til å være med på NED-prosjektet, spesielt rettet mot helse- og omsorgssektoren og barnehagene.

– Kommunene selv må gjøre jobben, men prosjektet skal være en drahjelp for å styrke arbeidet de allerede gjør, utdyper Hjertaas.

Den oppgaven har Askim kommune tatt på alvor, og i løpet av det siste halvannet året har de intensivert arbeidet sitt mot sykefravær.

– Vi har jobbet systematisk med sykefravær over tid sammen med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret i Nav, men resultatene sto på stedet hvil. Derfor var det kjærkomment for oss å bli invitert inn i dette samarbeidet, fastslår Askim-rådmann Synnøve Rambek.

INITIATIVTAKER: Avdelingsdirektør for arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas. FOTO: KS

Kraftfullt kutt

Før prosjektet startet hadde kommunen et sykefravær på 11,6 prosent, og to år senere er det nede i 9,3 – en reduksjon på en fjerdedel. Rambek trekker fram arbeidsmiljøtiltak, samt tett samarbeid med både Nav og bedriftshelsetjenesten som sentrale faktorer.

– Vi har blant annet fått på plass én Nav-veileder som følger opp alle sykemeldte i kommunen. Da ble det ble oppdaget noen systemutfordringer, og som følge av dette har vi etablert et bedre system for intern flytting av medarbeidere som har behov for en annen arbeidsplass i kommunen.

– Det har også hjulpet oss med tanke på å komme tidlig inn i konflikter, slik at ting ikke bygger seg opp, forteller Rambek.

Også de andre deltakerkommunene i Østfold har klart å kutte fraværsandelen, men ikke i nærheten av så mye som «Kraftsenteret» i indre deler av fylket. Rådmannen mener tydelig ledelse og godt samspill mellom ledere og stab også skal ha sin del av æren.

– Vi jobber mye med mestringsorientert ledelse, altså at klimaet på arbeidsplassen åpner for at hver enkelt tør å bruke evner og ressurser, og får følelsen av å mestre.

– Medarbeiderundersøkelsene vi har hatt de siste ti årene viser at man aldri kan få nok av ros og oppmuntring. Samme hvor høy utdanning og selvtillit du har, betyr det noe at andre klapper deg på ryggen og sier at det du gjør er bra, mener Rambek.

– Må ikke glemmes

Dette er en innstilling som rimer godt med KS’ ambisjoner, og en fersk rapport på resultatene av NED-prosjektet så langt.

– Rapporten viser at det er en klar sammenheng mellom ledelse og sykefravær, og at en mestringsorientert ledelse og direkte tilbakemeldinger til de ansatte har en positiv effekt, sier Anne-Cathrine Hjertaas.

– Kunnskap fra andre undersøkelser viser også en sammenheng mellom riktig kompetanse og sykefravær. Arbeidslivet blir stadig mer digitalisert og robotisert, og da er det viktig at arbeidsgiver gir mulighet til kompetanseutvikling for sine ansatte, samtidig som arbeidstakerne har den holdningen at dette er en naturlig del av arbeidslivet, fortsetter hun.

Men selv om resultatene de siste årene har vært positive er det likevel viktig å ikke hvile på laurbærene.

– Vi syns det er flott at mange av kommunene oppnår gode resultater, og de som står bak dette fortjener all ros de kan få. Samtidig er det viktig å understreke at sykefravær er en veldig sammensatt og kompleks problemstilling som krever kontinuerlig arbeid.

Nettopp derfor kommer Askim kommune til å fortsette og bruke de ekstra verktøyene de nå har fått, slik at de unngår et tilbakeslag dersom prosjektet avsluttes.

– Nå har vi systematikken og tiltakene, og må bare huske å pusse støv av de jevnlig, sier kommunalsjef Reidun Heksem.

– Det er viktig at vi har dette langt framme i panna, både jeg og alle de 30 plasstillitsvalgte. Vi har klart det bra så langt, og det skal vi fortsette med, slutter hovedtillitsvalgt Jelena Poljak.