– Vi har ikke bundet delegatene våre, men det er mitt inntrykk at det er et klart flertall for Fylkesnes, sier leder i Vestland SV, Hege Lothe til Dagsavisen.

Fylkesnes har også støtte i fylkeslagene i nord, samt Rogaland og flertallet av delegatene i Agder SV, får Dagsavisen opplyst i en ringerunde. Samtidig støtter Oslo, med sine 30 delegater, Kari Elisabeth Kaskis kandidatur.

Mange av de elleve fylkeslagene har ennå ikke bestemt seg, eller har ikke behandlet spørsmålet, og delegatene stilles stort sett fritt til å stemme på hvem de vil.

Det betyr at spenningen knyttet til hvem som vinner partiets tillit, lever helt inn i landsmøtehelgen.

– Viktig med kvinne

Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener SV trenger en ny nestleder som er skarp på miljø og klima.

– I tillegg er det viktig med en ny kvinnelig nestleder når både partileder og partisekretær er menn, sier Eidsvoll.

I et intervju med Dagsavisen tidligere i mars mente Eidsvoll og Kaski at mannsdominansen i politikken har gitt grobunn for en kultur med seksuell trakassering, populisme og et polarisert ordskifte.

Breie ut partiet

I tillegg til kjønn skiller de to kandidatene seg når kommer til strategi. Kaski vil beholde dagens strategi med miljø og ulikhet som hovedsaker, mens Fylkesnes vil breie ut partiet til å legge mer vekt på nærings- og distriktspolitikk.

– Der ligger det en viktig uenighet om SVs framtid: Skal vi bli et folkeparti eller ikke, spurte Fylkesnes i et intervju med Dagsavisen i helgen.

Dette er også bakgrunnen for at mange støtter Fylkesnes. Blant dem leder av Trøndelag SV, Siv Furunes.

– Jeg har landet på Torgeir Fylkesnes fordi han er i stand til å breie ut partiet i distriktene, og gjøre SV tydeligere på næringspolitikk, sier Furunes, som selv har sittet i valgkomiteen.

SV-splittelse

Det nye, store fylkeslaget Viken med sine 24 delegater, er blant dem som er splittet i nestlederspørsmålet.

– Delegatene våre stilles fritt, og mange synes nok dette er et vanskelig valg. De har begge mange fine kvaliteter, sier leder av Viken Rannveig Kvifte Andresen.

Lørdag hadde Innlandet SV siste delegasjonsmøte før det kommende landsmøtet. Fylkesnestleder Bjørnar Tollan Jordet, som er førstekandidat for SV i Innlandet, sier at også de er delt i nestlederspørsmålet.

– Mange i Innlandet SV er opptatte av at SV skal ha en tydelig distriktsprofil. Men da ser vi ikke bare på nestlederspørsmålet, men på totalen. Da handler det om hvordan det nye sentralstyret og det nye landsstyret blir seende ut. Jeg er opptatt av at partiet ikke skal ha for sterk oslodominans i ledende organer. Jeg synes at innstillingen fra den forberedende valgkomiteen har prioritert østlandsområdet og Hordaland i for stor grad, sier Jordet.