– Dette er enda et budsjett som øker forskjellene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om det nye statsbudsjettet.

Han sier regjeringen ser ut til å tenke mer på at de sliter med dårlige målinger, enn på dem som sliter i samfunnet.

– De på arbeidsavklaringspenger får nye kutt, og veksten i kommuneøkonomien på 1,3 milliarder nulles ut i et såkalt effektiviseringskrav til kommunene med samme prislapp. Statsbudsjettet øker forskjellene, både etter lommebok og postnummer, framholder Moxnes.

Han trekker fram at det aldri før har vært så mange milliardærer i Norge. Under Solberg-regjeringen har antallet økt fra 200 til 341.

– Dette statsbudsjettet har fortsatt deres navn på gavelappen. Det er barnehagebaronene som tjener seg rike på skattepenger bevilget til velferd, og hotellhøvdingene som slipper unna utgifter til lokale lønnsoppgjør og pensjon fra første krone, sier Moxnes.

– Siv Jensen er, med rette, ofte blitt kalt «bompengedronningen». Vi kan godt kalle henne, like treffende mener jeg, for «forskjellsdronningen», sa Moxnes i sin replikk under fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett.

Karakteristikken av finansministeren fikk stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til å reagere.

– Presidenten vil påpeke at det er upassende og uparlamentarisk å karakterisere representanter, eller en statsråd, for eksempel…

– Dronning?, skjøt Moxnes inn.

– Nå er det presidenten som har ordet, og jeg vil ikke ha den typen karakteristikker. Det er ikke slik vi omtaler hverandre i stortingssalen.

I paragraf 55 i Stortingets forretningsorden heter det at «Upassende eller fornærmelig atferd eller tale er ikke tillatt. Slik atferd eller tale skal påtales av presidenten».

– La meg først si at jeg ikke skal gi Siv Jensen rojale titler. I hvert fall ikke i den salen her. Det skal jeg forbeholde de kongelige, sa Rødt-lederen etter Siv Jensens svar.