Kallmyr viste til fire år gammel brosjyre i au pair-saken

På NRKs «Politisk kvarter» fredag sa Kallmyr at familien brukte et av landets største au pair-byråer fordi det er et kronglete regelverk på dette området. Byrået fortalte at den faste praksisen når au pairer bytter vertsfamilier, er at de flytter inn før tillatelsen er i orden og bor der som en gjest.

Likevel ble altså au pairen sendt ut av Norge 10. mai fordi hun ifølge UDI sitt vedtak har brutt regelverket. Hun flyttet inn hos familien to måneder før hun hadde fått godkjent sin søknad.

Kallmyr fortalte at de ikke er alene om den oppfatningen, og at det også står i brosjyren fra Norsk Folkehjelp som vertsfamilier får hjem, at man kan flytte inn og bo hos sin nye familie som en gjest dersom det er greit for vertsfamilien.

Denne brosjyren er fire år gammel og senteret ble lagt ned av regjeringen.

Les mer om saken: UDI mener at justisminister Jøran Kallmyrs au pair jobbet ulovlig for familien

Nye retningslinjer

Norsk Folkehjelp måtte legge ned sitt Au Pair Center for to år siden etter at regjeringen, KrF og Venstre kuttet støtten til det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer.

Au Pair Center ble opprettet i 2012, som et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og Fagforbundet, på oppdrag fra norske myndigheter. Det skjedde i kjølvannet av at flere stygge saker om misbruk av au pair-ordningen hadde nådd medias søkelys.

Caritas Norge overtok etter en anbudsrunde denne virksomheten. Hadde justisministeren fulgt rådene til dette senteret, og UDI, hadde han fått en annen informasjon. Der heter det:

Au pairen kan når som helst søke om å bytte vertsfamilie hvis vedkommende har gyldig opphold. Au pairen kan gjøre motytelser hos den nye vertsfamilien når vedkommende har levert en fullstendig søknad hos politiet.

Dette bekreftes også av UDI, som riktignok ikke vil si noe mer om denne spesielle saken. Det er blant annet levert inn en anke på utvisningen av jenta som ble engasjert som au pair hos Jøran Kallmyr – og 10. mai ble sendt hjem fordi hun flyttet inn før hun hadde fått ny au pair-tillatalse av politiet.

Kallmyr hevder på sin side at hun ikke utførte arbeid i perioden.

Men UDI bekrefter overfor FriFagbevegelse gjennom sin kommunikasjonsavdeling at ingen kan flytte inn hos en ny famillie før det er sendt en søknad inn til politiet.

Les også: UDI-direktøren forstår forvirring om au pair-regler

Fire år gammel brosjyre

Brosjyren som Jøran Kallmyr viste til hos NRK fredag, er laget av Norsk Folkehjelp for fire år siden. Om brosjyren beskriver er hva som er ordningen i dag, kan eller vil ingen i Norsk Folkehjelp svare på, nettopp fordi de ikke lenger jobber med dette.

Dette sier brosjyren om hvordan ting skal foregå når man ansetter en au pair som bytter vertsfamilie i Norge:

1. Du må si opp den første vertsfamilien i forhold til reglene om oppsigelse.

2. Du må finne ny vertsfamilie, og deretter søke om ny oppholdstillatelse i Norge.

3. Du kan søke om ny oppholdstillatelse fra Norge. Du må søke på UDI sine nettsider, og bestille time hos politiet for å levere dine papirer. Hvis det er greit for din nye vertsfamilie, kan du nå flytte inn der og bo der som gjest frem til søknaden blir godkjent. UDI vil regne med denne tiden i din totale tid som au pair.

4. Du må fremdeles oppfylle kriteriene som gjelder for å være au pair i Norge. Så fort alt dette er i orden, og du har levert alle papirer, inkludert den nye au pair-kontrakten med den nye vertsfamilien på den lokale politistasjonen, kan du begynne som au pair i din nye familie.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fikk lommepenger

– Hun satte bare på sin egen vask, svarte Kallmyr på spørsmålet til NRK om hun ikke satte på en eneste vask i løpet av to måneder.

Så kommer det springende punktet:

– Selvsagt fikk hun lommepenger av oss. Selvsagt fikk hun bruke badet og kjøkkenet vårt i tiden frem til hun fikk time hos politiet. Men hun gjorde ingen oppgaver for oss, fordi vi var fullstendig klare over at hun ikke fikk lov til det før hun hadde vært hos politiet, sa Kallmyr.

For lønn er det imidlertid strenge regler.

Lommepenger regnes for eksempel som lønn.

UDI bekrefter overfor FriFagbevegelse at det kan være et poeng som må vurderes.

Dette står det om lommepenger i samme brosjyre:

– Det blir i kontrakten omtalt som lommepenger, men flere steder, for eksempel i forhold til skatt, blir dette omtalt som lønn. Begrepene lommepenger og lønn vil for au pairen og vertsfamilien ha den samme reelle betydningen.

Lommepenger/lønn er en skattepliktig ytelse.

Kallmyr ble videre konfrontert med at han tidligere har sagt at familien er avhengig av au pair. Han svarte at de har fått hjelp av besteforeldre og venner.

– Vi var klar over at det ville bli periode hvor hun ikke kunne bidra med noe, og det var en periode hvor det var ekstra belastning for oss, men vi har da levert barna i barnehage og skole selv. Det er bare unntaksvis at au pairen har gjort det, sier han.

Fikk du med deg denne? Ap-politiker: – Frp har både uspiselige politikere og en høyst tvilsom partikultur

Tre millioner

Tre millioner kroner i året ville det kostet regjeringen og støttepartiene å sikre au pairenes rettssikkerhet gjennom å bevare Au Pair Center.

– Når man nå fjerner hjelpetilbudet, er det et minstekrav at ordningen endres slik at au pairene tør kontakte politi og andre myndighetsinstanser når de opplever urett i form av manglende betaling, tvangsarbeid eller annet, mente generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, da senteret ble lagt ned.

At au pairene er en særlig sårbar gruppe kommer blant annet av at deres oppholdstillatelse er tilknyttet vertsfamilien og at de ikke har noe vern under arbeidsmiljøloven.

Westhrin mente allerede for to år siden at det var på høy tid at au pairen regnes som arbeidstaker.

– Våre erfaringer er at det først og fremst er behovet for hjelp i hjemmet gjør at vertsfamiliene ønsker au pair. Au pairen utfører arbeid og bør ha lønn og vern deretter, sa Westhrin da det ble klart at senteret måtte legges ned.

FriFagbevegelse har kontaktet Justisdepartementet om kommentar til denne saken, men henvendelsene er foreløpig ikke besvart.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!