Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge

– Det skal være kjempeenkelt. Vi skal ha kontroll på dem og sjekke om de har smittsomme sykdommer. De som skal ha avslag skal settes raskt på flyet og slippe å bli bosatt på mottak, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK, etter at han tirsdag besøkte det nye ankomstsenteret i Råde i Østfold. Han la ikke skjul på at det er en baktanke bak den enkle standarden på mottaket.

– Vi prøver å forhindre at de kommer til Norge, og innlosjerer i telt i stedet for hotellrom. I 2015 så vi at de sendte bilder til vennene og sa «her er det luksus, hit må dere komme». Det ga et fullstendig feil bilde av Norge, sier Kallmyr.

– Totalt kaos i Europa

Uttalelsen kommer få dager etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å åpne portene til Europa for 3,6 millioner syriske flyktninger. Jøran Kallmyr trekker ifølge NRK parallellene til det som skjedde i 2015. Da kom omkring en million flyktninger til Europa på kort tid.

– Vi ser ikke blidt på Tyrkias siste offensiv. Samtidig er Europa nesten blitt et gissel for Erdogans politikk. 3,6 millioner asylsøkere vil skape et totalt kaos som Europa ikke er beredt på, sier Kallmyr til NRK.

