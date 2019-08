Jussprofessor: – Norge har ansvar for tryggheten til personer som reddes av norske skip

I et intervju med NRK sier Røsæg at skipet må sørge for at passasjerene ikke settes i land på et sted som er farlig for dem. Det spiller ifølge professoren ingen rolle om skipet ligger i internasjonalt farvann. Så lenge fartøyet seiler under norsk flagg, plikter Norge å ivareta menneskerettighetene til dem om bord, selv om Norge ikke er forpliktet til å ta dem imot.

Lignende saker er blitt prøvd for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ifølge Røsæg.

Skipet, som brukes av Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Mediterranée, har nå 356 mennesker om bord. Alle er reddet i Middelhavet i løpet av noen få dager i august.

De to organisasjonene har bedt om å få legge til kai ved Lampedusa eller Malta, men italienske myndigheter har i stedet sendt et brev til norske myndigheter og påpekt Norges ansvar som flaggstat, ifølge NRK.

«Trygge afrikanske havner»

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har kontant avvist at Norge har noe å bidra med i saken. Han har i stedet tatt til orde for at menneskene om bord må returneres til «trygge afrikanske havner».

Ifølge Leger Uten Grenser finnes det imidlertid ikke noe nordafrikansk land som kan garantere at flyktningene og migrantene blir behandlet i tråd med FNs krav. (NTB)

