Jubelmåling for Senterpartiet: Vedum drømte om å bli større enn Frp. Nå er han dobbelt så stor

Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Senterpartiet setter ny topprekord på oktober-målingen til Opinion, som er utført på oppdrag fra FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Samtidig opplever Frp sin desiderte bunnmåling.

En oppslutning på 18,7 prosent betyr at Senterpartiet nå for alvor snuser på 20-tallet og snart kan ta opp kampen med Arbeiderpartiet og Høyre om å bli landets største parti. Partiet ville doblet antall stortingsrepresentanter – fra 19 til 38 – hvis dette hadde vært et valgresultat.

Oppslutningen er partiets største noensinne på Opinions målinger, som startet i 2007. Trygve Slagsvold Vedum tar mange velgere både fra Ap, KrF, Høyre og Frp. Endringen fra august-målingen er på 4,6 prosentpoeng, og er dermed også utenfor feilmarginen.

Les også: Nedtur for Høyre i ny måling

Høy målsetting

Men det har ikke alltid vært sånn. Da Trygve Slagsvold Vedum tok over som Sp-leder, var det et nærmest uoppnåelig mål å bli større enn Frp, trodde de aller fleste. Frp svevde høyt og Senterpartiet slet rundt seks-sju prosent.

Selv hadde han troen.

– Jeg så allerede vinteren 2014 at det kom til å skje noe politisk. Da startet Frp og regjeringen sin sentraliseringspolitikk, ville selge seg ut av statlig eierskap, kombinert med kommunereformen, dyrere kraftpriser og nærpolitireformen. Man vet jo aldri sånt, har aldri noen garantier. Men jeg så at det var behov for et parti som har andre svar enn den politikken regjeringen begynte å føre. Og det har stemt bra så langt, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

– Folk i næringsmiddelindustrien har begynt å stemme på oss, drosjenæringen er på vår side, pendlere rammes av kutt. Regjeringen fører en mer og mer smålig politikk overfor dem som har minst, legger han til.

Men at Senterpartiet noen ganger skulle bli dobbelt så store som Frp, var aldri i tankene hans.

– Nei, det trodde ikke engang jeg, sier han.

Ironisk nok mener han regjeringen har en stor ære for Senterpartiets store framgang.

– Dessverre kommer det nye saker hele tiden. Som for eksempel denne siste uka med statliggjøring av skatteinnkrevingen, som gjør det mer byråkratisk. Det folk ser er at vi er en annen røst som vil utvikle hele Norge, jobbe for norske arbeidsplasser og en verdiskapning her hjemme.

Les også: Lo bekymret for at Navs ressurser strekkes

Ap rammes også

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener Senterpartiet bare har fortsatt den gode trenden fra valget i september.

– Partiet tar borgerlige velgere og forsterker dermed framgangen til den rødgrønne siden, samtidig som partiet også tar mange velgere fra Arbeiderpartiet, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han mener det opplagt har med politikken å gjøre.

– Senterpartiet har oppnådd en folkelig mobilisering og protest mot reformene som regjeringen har gjennomført og fortsatt gjennomfører. Det rammer også Arbeiderpartiet fordi Sp har vært flinkere til å uttrykke motstanden som velgerne har til reformene. Partiet har hatt en tydeligere stemme i de sakene, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

– Hvor høyt kan Senterpartiet nå?

– Jeg hadde trodd at toppen skulle være nådd med en tangering av valgresultat etter EU-avstemningen (16,7 prosent). Men partiet slutter ikke å overraske. Partiet tjener også på at Arbeiderpartiet sliter. Mange rødgrønne velgere er nå villig til å prøve andre partier på samme side, mener Johannes Bergh.

Les også: Riksrevisjonen med ny kritikk av forsvaret

Høyre størst

Samtidig når altså Fremskrittspartiet bunnen. Partiet faller på tredje måling på rad, og får en oppslutning på 9 prosent.

Frp har aldri vært målt lavere siden Opinion startet målingene i 2007. Samtidig har partiet lagt seg på et stabilt bunnivå. Med unntak av mai og juni har partiet lenge ligget på 10-tallet, eller under.

Partiets andre nestleder, Terje Søviknes, er lang mer kortfattet i sin kommentar:

– Dette er helt klart alt for dårlig. Vi skal høyere enn dette. Vi har nettopp lagt frem et budsjett med flere tydelige Frp-seire: kutt i eiendomsskatten, vi har nå økt samferdselsbevilgningene med 80 prosent siden vi tok over, det skal brukes 400 millioner på å etablere lokalkjøkken på sykehjem og vi gir tilskudd til 2.000 nye heldøgnsplasser på sykehjem eller omsorgsboliger, sier Terje Søviknes til FriFagbevegelse.

– Ved å synliggjøre blant annet seire som dette, som viser at Frp utgjør en forskjell for vanlige folk i landet, tror jeg vi skal klare å komme høyere på målingene, legger han til.

Høyre har tatt tronen tilbake som landets største parti, med 22,8 prosent. Arbeiderpartiet ligger tett bak og står på stedet hvil med 22,2 prosent.

For SV, Venstre og KrF er det små endringer.

Ap, Sp og SV har fortsatt et solid flertall, men styrkeforholdet internt i blokken endres stadig i Senterpartiets favør.

Med et svakt Frp og både Venstre og KrF under sperregrensa for henholdsvis åttende og femte måling på rad, er det langt unna et borgerlig flertall.

MDG hadde en god måling i august, og faller nå med 1,5 prosentpoeng til 5,5. Mens Rødt holder seg over sperregrensa på 11. måling på rad.

Les også: Frp vil nekte flyktninger på sosialhjelp å sende penger ut av landet

Fakta:

Datainnsamlingen er gjennomført mellom 1. og 7. oktober. Partibarometeret er basert på 951 telefonintervjuer. Feilmarginen ligger mellom tre prosent for de største og 1,4 prosent for de minste partiene. Oppslutningen i august i parentes.

Arbeiderpartiet 22,2 (- 0,1)

Høyre 22,8 (+ 0,7)

Fremskrittspartiet 9,0 (- 1,0)

Senterpartiet 18,7 (+ 4,1)

SV 8,2 (- 0,6)

Venstre 3,7 (+ 0,6)

KrF 3,4 (+ 0.2)

MDG 5,5 (- 1,5)

Rødt 4,6 (- 0,6)

Andre 1,9 (-1,8)